Salvatorii montani nu pot recupera trupul neînsuflețit al alpinistei Silvia Murgescu, din cauza condițiilor meteo

Misiune aproape imposibilă pentru salvatorii montani din Prahova: trebuie să aducă la sol trupul neînsuflețit al unei alpiniste care a murit în urmă cu opt zile în Munții Bucegi.

Femeia a plecat singură în tură pentru a-și sărbători în acest fel ziua de naștere - a ei, dar și a surorii sale gemene. A căzut în prăpastie, iar corpul său a rămas agățat în perete.

De o săptămână, salvamontiștii din Bucegi așteaptă măcar un scurt interval cu vreme bună pentru a aduce trupul Silviei acasă, la părinții care așteaptă să o înmormânteze.

Intervenția, spun ei, este posibilă doar cu elicopterul, căci trupul neînsuflețit este chiar într-un perete aproape vertical.

Daniel Banu, directorul Salvamont Prahova: ”Intervenția terestră este foarte periculoasă din cauza terenului din zona respectivă, existând risc de avalanșă și un risc foarte mare pentru salvatorii montani, risc pe care noi nu avem cum să ni-l asumăm, să punem viața salvatorilor montani în pericol.”

Vinerea trecută, salvamontiștii au mai încercat să coboare trupul femeii. De șase ori s-au apropiat cu elicopterul de ea, dar nu au reușit să o ridice. Riscau ca aparatul de zbor să cedeze.

Sergiu Frusinoiu, Salvamont Bușteni: ”Eu am fost în cârligul troliului. Vântul destabiliza constant elicopterul, iar eu eram ridicat odată cu elicopterul. Nu exista stabilitate, acolo este, tehnic vorbind, un perete, nu s-a putut pur și simplu.”

Silvia Murgescu a fost cea mai bună alpinistă din România în urmă cu câțiva ani. Alegea, de multe ori, să facă echipă cu alte fete, la fel de curajoase ca ea.

Codruța Muntean, prietenă a alpinistei: ”Silvia era foarte ambițioasă, avea o voință puternică. Are un palmares mare, a fost de trei ori în Alpi, a fost în toți munții noștri. Silvia a fost și în Himalaya într-o expediție pe care și-a plătit-o singură, cel mai tenace om, cel mai motivat pentru a face ceva.”

Două accidente grave au șubrezit însă sănătatea alpinistei. Cu toate astea își dorea să revină la performanțele anterioare. Când nu găsea un coechipier, pleca singură în tură. Așa a procedat și în urmă cu opt zile și nimeni nu i-a putut sta în cale, deși ascensiunea era periculoasă. Când apropiații au văzut că nu mai dă niciun mesaj de pe telefonul mobil, au alertat Salvamontul. O echipă a plecat în căutarea ei.

Ciprian Aldea, Salvamont Bușteni: ”Am plecat de jos, am urcat pe Albișoara Gemenelor, după urmele ei, undeva pe la ora 11 noaptea am pierdut urmele. Datorită condițiilor meteo deosebit de grele am decis sa urcăm pe creastă să ajungem la Refugiul Salvamont.”

Vremea se anunță potrivnică în zilele următoare, iar salvamontiștii încă nu știu când vor putea recupera trupul Silviei de pe munte. Între timp, toți cei care au cunoscut-o ii deplang dispariția si au transmis pe retelele sociale imbarbatari familiei indurerate.