În vârstă de 81 de ani, el a fost dus de urgență la spital sâmbătă, când i s-a făcut rău în baza sportivă de la Mogoșoaia.

Anunțul că se va retrage din funcția de selecționer al echipei naționale a fost făcut de pe patul de spital. Mircea Lucescu este în continuare internat, dar starea lui este stabilă acum.

Însă de luni, 30 martie, va fi supus unor investigații medicale amănunțite. Conform unor surse medicale, Mircea Lucescu ar fi avut o problemă la inimă. Acesta spune că s-a necăjit în urma meciului cu Turcia și i s-a făcut rău în baza de pregătire de la Mogoșoaia.

Toți se aflau, sâmbătă, în camera în care era pregătită ședința tehnică înainte de ultimul antrenament pentru meciul amical de marți împotriva Slovaciei de la Bratislava. La un moment dat, însă, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău, ar fi leșinat, spun surse din rândul echipei naționale, motiv pentru care primii care i-au sărit în ajutor au fost membrii staffului medical al naționalei.

Între timp, a fost cerut ajutor la 112, așa că în cantonamentul de la Mogoșoaia au fost trimise două echipaje SMURD care l-au stabilizat pe selecționer, apoi l-au transferat la Spitalul Universitar.

În vârstă de 81 de ani, a fost internat de trei ori în luna februarie.

Luni, 20 martie, e ultimul meci al echipei naționale din această campanie de calificare, în Slovacia, dar e fără miză acest meci pentru că am pierdut cu Turcia. În deplasare va conduce echipa de pe bancă secundul său, Ionel Gane.

Săptămâna aceasta va fi desemnat noul selecționer al României, iar toate vocile duc către cel mai bun fotbalist al României, Gheorghe Hagi.