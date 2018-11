Mircea Drăghici, propus la Ministerul Transporturilor, în două dosare la Parchetul ICCJ. Reacția acestuia

Agerpres

Trezorierul PSD Mircea Drăghici, propus la Ministerul Transporturilor, apare în două dosare aflate la Parchetul General.

În urmă cu două zile, el afirma că nu a primit nicio informaţie oficială şi nici nu are cunoştinţă despre existenţa unei anchete în cazul său.

Parchetul General a transmis miercuri, după ce în presă au apărut acuzaţii legate de modul în care Mircea Drăghici ar fi cheltuit în interes propriu banii primiţi de partid ca subvenţie de la stat, că numele acestuia apare în două dosare aflate la Parchetul ICCJ, unul dintre acestea pornind tocmai de la dezvăluirile din presă.

"Referitor la informaţiile apărute în presă cu privire la un presupus dosar penal deschis pe numele meu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precizez că până în prezent nu am fost informat oficial şi nu am cunoştinţă despre existenţa unei astfel de anchete. În condiţiile date există două posibilităţi: ori totul este o ştire falsă, cum au fost şi zvonurile apărute în spaţiul public privind modul în care am gestionat banii PSD, ori există o astfel de cercetare şi este foarte grav că PÎCCJ pare a avea o agendă politică şi dă astfel de informaţii pe surse, chiar în contextul numirii mele în Guvernul României", a scris Drăghici luni pe Facebook, potrivit news.ro.

De asemenea, el a insistat că nu are cunoştinţă de un astfel de dosar şi a anunţat că va solicita un răspuns oficial din partea PÎCCJ cu privire la zvonurile apărute „pe surse” în presă.

"Dacă acestea se vor confirma, atunci scurgerea în presă a unor astfel de informaţii, ce fac parte dintr-o anchetă penală aflată într-o fază nepublică, reprezintă o încălcare gravă a prezumţiei de nevinovăţie, întrucât se induce opiniei publice percepţia vinovăţiei mele, înainte ca eu să fi avut cunoştinţă de acuzaţiile ce mi se aduc, fiind deci în imposibilitatea de mă putea apăra", preciza Mircea Drăghici.

