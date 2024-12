Mircea Diaconu încercase și cariera politică. Și-a dorit funcția supremă în stat

Un actor excepțional, inteligent și un prieten devotat, spun cu regret cei care au împărțit cu el bucuria scenei și a vieții în slujba publicului. Admiratorii își pot lua rămas-bun de la Mircea Diaconu luni, la Teatrul Nottara din Capitală.

„Îmi plăcea la nebunie! Mă simțeam ca un mare actor pe scenă, în fața unui public care mă urmărea cu răsuflarea tăiată” - „Filantropica”.

Așa a fost Mircea Diaconu. Un mare actor, cu o carieră plină de roluri care au marcat generații întregi.

Și-a făcut debutul la Teatrul Bulandra, apoi a jucat în peste 50 de filme. A devenit cunoscut și apreciat cu rolurile din Buletin de București, unde l-a interpretat pe taximetristul Radu Petrescu, sau Filantropica, unde a jucat rolul profesorului Ovidiu Gorea.

Timp de 10 ani a fost directorul Teatrului Nottara din București. S-a implicat și în activitatea didactică, a fost profesor la UNATC și a publicat mai multe cărți.

Apropiații spun că era un prieten devotat. A fost căsătorit cu actrița Diana Lupescu și au împreună doi copii.

Florin Zamfirescu, actor: „Am fost coleg de cameră, coleg de an, am fost coleg de scenă, am fost până la un moment dat cei mai buni prieteni. Regret din suflet dispariția lui. Era un actor excepțional, foarte pasionat și foarte inteligent.”

Ion Haiduc, actor: „Am fost colegi la teatru, am fost colegi de cameră la cămin. Eram în anul trei, am nimerit în cameră cu Mircea și cu Florin Zamfirescu. Îmi pare rău să vorbesc despre el la trecut. Dacă ar fi să-l descriu într-un cuvânt, a fost un om gospodar.”

Mircea Diaconu a testat și pe scena politică. A fost senator, ministrul Culturii, europarlamentar, iar în 2019 a candidat independent pentru funcția de Președinte al României.

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Diaconu va fi depus luni, între orele 12:00 și 16:00, la Teatrul Nottara. Înmormântarea va avea loc marți, la cimitirul din Săftica.

