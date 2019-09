Kelemen Hunor și Mircea Diaconu și-au depus candidaturile la prezidențiale. Mesajele lor

Alegeri prezidențiale 2019. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a înscris în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. Candidatul a mers pe o trotinetă electrică până la Biroul Electoral Central.

Tot sâmbătă şi-a depus candidatura şi actorul Mircea Diaconu, în prezenţa a peste 100 de susţinători.

Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a ajuns în jurul prânzului la Biroul Electoral Central şi a depus peste 265.000 de semnături.

Kelemen Hunor: "Am venit cu această trotinetă electrică ca să dau un mesaj pentru fiecare cetățean să folosim mai puțin mașinile, să avem grijă de mediu, de viitorul copiilor noștri. Trebuie să vorbim de educație, să spunem de ce am ajuns acolo unde am ajuns. Trebuie să vorbim de infrastructură, locuri de muncă, mediu”.

Kelemen Hunor candidează pentru a treia oară la alegerile prezidenţiale, însă niciodată nu ajuns în turul doi.

A urmat actorul Mircea Diaconu, candidat independent susţinut de Pro România şi de ALDE. Acesta a stat mai bine de o oră şi jumătate în sediul Biroului Electoral Central şi a strâns peste 400.000 de semnături.

Mircea Diaconu: "Apelul meu este să încercăm pe cât posibil să refacem speranţa, încrederea în noi şi viitorul nostru, cei care mai cred în romanism, oriunde s-ar afla. Din fericire, avem o şansă, ultima, depinde câţi vom fi".

Actualul preşedinte în funcţie, Klaus Iohannis, liderul social-democraţilor, Viorica Dăncilă, preşedintele USR, Dan Barna, dar şi Theodor Paleologu, din partea Partidului Mişcarea Popularea, şi-au depus şi ei candidaturile zilele trecute.

Campania electorală începe pe 12 octombrie, iar pe 10 noiembrie vom avea primul tur.

Duminică este ultima zi în care candidaţii se mai pot înscrie în cursa pentru Cotroceni.

