Minoră din Buzău, lovită pe trecerea de pietoni de un liceean

stiridebuzau.ro

O elevă de 11 ani a fost accidentată, miercuri, într-o localitate din Buzău, de un șofer în vârstă de 18 ani.

Eleva a fost lovită la scurt timp după ce a coborât din mașina părinților și traversa strada regulamentar, când a fost lovită de un șofer care se angajase în depășirea unor mașini oprite la trecerea de pietoni, scrie Știri de Buzău.

Pe imaginile surprinse de camera de supraveghere se poate observa cum tânăra așteaptă ca mașinile să oprească la trecerea de pietoni, după care începe să traverseze. Când vede mașina care vine spre ea cu viteză, o ia la fugă. Ea a ajuns, însă, chiar în fața șoferului, care a tras de volan pentru a evita accidentul. Astfel, fata a ajuns pe capotă și trântită peste un gard viu.

După accident, șoferul și încă doi tineri au coborât din mașină, au luat fetița și au mutat-o lângă gardul școlii, până la sosirea echipajelor de la Poliție și Ambulanță.

Șoferul este un tânăr de 18 ani, care are permis de trei luni.

„Am lovit o fetiță pe trecerea de pietoni. Nu am văzut-o, am lovit-o și am luat-o pe capotă. A apărut dintre niștre mașinile din fața mea, am încercat să evit și de aia am ajuns cu mașina acolo”, a spus tânărul pentru Știri de Buzău.

Potrivit sursei citate, minora a fost accidentată uşor şi a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă în stare de conştienţă.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer