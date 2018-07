Ministrul Mediului: Situaţia de la Bicaz e intolerabilă, am cerut amenzi maxime

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a cerut constituirea unei comisii speciale care să analizeze şi să dispună măsuri pentru ecologizarea şi decontaminarea urgentă a lacului Bicaz.

"Situaţia de la Bicaz este intolerabilă! Am dispus constituirea unei comisii speciale formată din preşedintele ANPM (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului n.r), comisarul general adjunct al GNM (Garda naţională de Mediu n.r) şi şeful corpului de control al ministrului. Misiunea lor este să analizeze şi dispună măsuri pentru ecologizarea şi decontaminarea urgentă a zonei, dar şi unele măsuri de prevenţie, astfel încât deşeurile să nu mai ajungă în lacuri. Lucrările de ecologizare au început deja şi am cerut amenzi maxime şi toleranţă zero faţă de cei care încalcă legile de mediu", a scris ministrul Mediului pe pagina sa de Facebook.

Conform unui comunicat al.Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), luni au început acţiunile de ecologizare a unor zone ale lacului Bicaz, în colaborare cu R.N.P. Romsilva, Hidroelectrica S.A., Consiliul Judeţean şi Prefectura Judeţului Neamţ, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, cu Jandarmeria, cu Garda de Mediu şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Apele Române utilizează pentru această operaţiune şapte bărci cu motor, două bărci, două buldoexcavatoare şi 18 persoane din cadrul Formaţiei de Lucru S.G.A. Neamţ/A.B.A. Siret. De asemenea, suport logistic în vederea desfăşurării în bune condiţii a acestei acţiuni a oferit şi A.B.A. Argeş - Vedea, A.B.A. Buzău - Ialomiţa şi A.B.A. Prut - Bârlad.

Sunt angrenate şi mijloace logistice ale altor entităţi cum ar fi o barcă cu motor şi personal de deservire - R.N.P. Romsilva, o barcă cu motor şi o basculantă - I.S.U Neamţ, o macara şi un boxcontainer puse la dispoziţie de Hidroelectrica S.A., 4 containere şi 2 transcontainere pentru transportul deşeurilor şi o autospecială de compactat PET-uri, puse la dispoziţie de firme private, 400 metri cubi de buşteni necesari lanţurilor de colectare - puşi la dispoziţie de R.N.P Romsilva.

La operaţiunile de ecologizare vor participa, în zilele de 19 şi 20 iulie 2018, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Ionel Arsene.

Pe lacul Bicaz, cu preponderenţă în zona barajului şi în zona viaductului de la Poiana Largului, din cauza ploilor torenţiale căzute din ultima perioadă, s-a acumulat o cantitate importantă de PET-uri şi alte deşeuri plutitoare aduse de râul Bistriţa, care reprezintă un pericol iminent la adresa mediului, dar creează şi un disconfort vizual miilor de persoane care vizitează această zonă turistică.

