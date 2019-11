Ministrul Justiției: Infractorii nu se mai tem de lege. Procurorii să acţioneze cât mai ferm

"Infractorii, dau dovadă că nu se mai tem de lege și de oamenii ei." Este declarația făcută joi, de noul ministru al Justiției.

Cătălin Predoiu, este nemulțumit de felul în care au lucrat parchetele în unele cazuri de crimă organizată, trafic de droguri sau infracțiuni comise cu violență asupra minorilor. Aşa că le cere procurorilor să acţioneze cât mai ferm pentru că românii să se simtă însiguranță. Totodată, ministrul a anunțat un control suplimentar, la pușcăria Rahova, pentru verificarea condițiilor în care Liviu Dragnea a primit o zi de libertate.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei: "Observăm cu ochiul liber cum proliferează infracţiuni cu violenţă. Prin faptele lor, infractorii dau dovadă că nu se mai tem de lege şi oamenii ei. Se instalează în societate un sentiment de nesiguranţă printre oameni cinstiţi şi de siguranţă pentru infractori."

La creşterea nesiguranţei de care vorbeşte ministrul Justiţiei a contribuit şi eliberarea înainte de termen a sute de infractori periculoşi. Condamnaţi pentru fapte grave, au ajuns din nou pe străzi mai repede decât ar fi trebuit, din cauza legii recursului compensatoriu. Lege care nu poate fi anulată prea uşor.

Ludovic Orban, premierul României: "Ne explică el cum se face abrogarea recursului compensatoriu."

Pentru că noul Guvern a promis că nu va da ordonanţe de urgenţă în domeniul Justiţiei, Parlamentul va fi cel care vă hotărî ce se va întâmpla cu recursul compensatoriu. Sau dacă secţia de investigare a magistraţilor va fi desfiinţată. Cătălin Predoiu a comentat ironic un dosar deschis de această Secţie, care îl viza pe comisarul european Frans Timmermans.

Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei: "Am spus că sunt nemulţumit de SIJ ca instituţie, pentru că am citit un raport de ţara şi am văzut că cel mai important lucru găsit a fost să deschidă un dosar unui cetăţean care avea imunitate diplomatică, ceea ce mi se pare spectaculos."

În cazul permisiei de o zi primită de deţinutul Liviu Dragnea, ministrul Justiţiei a anunţat că permisia a fost acordată legal. Dar a iniţiat totuşi un control suplimentar care vizează nu doar puşcăria Rahova, ci întreaga Administraţie a Penitenciarelor. Cătălin Predoiu a cerut să fie verificate toate cazurile în care au fost acordate astfel de permisii astfel încât să nu existe dubii că legea a fost aplicată diferit.

Ministrul a promis şi ca pe 2 decembrie va începe procedura de selecţie a şefilor DNA, DIICOT şi a procurorului general al României.