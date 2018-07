Ministrul Justiţiei, contrazis pe Facebook de un procuror DNA pe tema abuzului în serviciu

Inquam Photos / George Călin

Tudorel Toader a ţinut sâmbătă să le dea o lecţie despre dreptul din Germania chiar celor de la ambasada Germaniei, dar a fost şi el contrazis de un procuror DNA

Tudorel Toader a postat, sâmbătă, un mesaj pe pagina sa de Facebook în care afirmă că ”abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul Penal din Germania”, scrie News.ro.

”Calitatea de funcţionar public sau european apare, însă, ca element de agravare, în cazul mai multor infracţiuni, precum: înşelăciune, frauda în care domeniul subvenţiilor, abuz de încredere, fals intelectual, falsificarea înregistrărilor tehnice, falsificarea de date cu forţă probantă, constrângere, vătămarea corporală în exercitarea unei funcţii publice, obţinerea de declaraţii prin forţă, urmărirea penală a persoanei nevinovate, punerea în executare a unei sancţiuni împotriva unei persoane nevinovate, abuzul de încredere în afacerile externe, încălcarea secretului oficial, încălcarea secretului fiscal, determinarea subordonaţilor la săvârşirea unei fapte penale, abuzul sexual săvârşit prin abuz de funcţie etc”, scrie Toader în mesaj.

Ministrul Justiţiei afirmă că ”şi în Codul Penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcţionarul public abuzează de poziţia pe o are, precum: cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă, falsul intelectual etc”.

Ulterior, Toader a postat o completare: ”Cine vrea şi poate, lesne înţelege diferenţele dintre elementele constitutive ale infracţiunilor din art.266 C penal german şi art.297 C penal român ! În acest sens, în scurt timp, va fi disponibil "Codexul penal european", în curs de apariţie la editura C H Beek !”.

Citește și Prima reacţie a lui Tudorel Toader, după opinia comisiei de la Veneţia privind legile justiţiei

La rândul ei, procurorul Alexandra Lăncrănjan a reacţionat cu o nouă postare pe Facebook: ”Cine vrea şi poate, lesne înţelege că Art.266 C.pen.german incriminează conduite într-o paletă mult mai largă ca legiuitorul român. Ba mai cuprinde şi încălcarea unor obligaţii ce decurg dintr-o convenţie. Şi nu are nici prag. Iar pentru această constatare este suficientă Teoria generală a dreptului, anul I”.

Abuzul în serviciu este reglementat în Germania prin mai multe paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din codul penal, iar pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare şi chiar pedepse considerabile cu privare de libertate, a scris, joi, Ambasada Germaniei, pe pagina de Facebook.

"În Germania, urmărirea penală a abuzului în serviciu este reglementată prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare şi chiar pedepse considerabile cu privare de libertate", se arată în mesajul postat pe pagina oficial a Ambasadei.

Ambasada Germania s-a numărat printre cele douăsprezece reprezentanţe diplomatice care în 28 iunie au transmis o declaraţie comună în care fac apel la toate părţile implicate în modificarea Codului Penal şi a Codului de procedură penală să evite schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracţionalităţii şi corupţiei.

Cele douăsprezece state - Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia şi Statele Unite ale Americii - îşi exprimă îngrijorarea că mai multe modificări propuse Codurilor penale pot împiedica cooperarea internaţională în domeniul aplicării legii şi pot afecta negativ lupta împotriva infracţiunilor violente, a infracţionalităţii organizate transfrontaliere, a infracţiunilor financiare şi a traficului de droguri şi de fiinţe umane. Acestea îndeamnă autorităţile să reexamineze răspunsul experţilor juridici români precum Consiliul Superior al Magistraturii şi să solicite sprijinul experţilor juridici internaţionali.

Proiectul de modificare a Codului penal a fost adoptat de plenul Camerei Deputaţilor în 4 iulie, în calitate de for decizional.

Articolului 297 din Codul penal cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu a fost modificat, astfel că infracţiunea nu se pedepseşte dacă prejudiciul este până în salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. În plus, se consideră abuz în serviciu dacă scopul este de a obţine foloase materiale necuvenite pentru sine, soţ sau rude până la gradul II.

În timpul dezbaterilor din Comisia Iordache, deputatul PSD Oana Florea a propus abrogarea infraţiunii de abuz în serviciu. De altfel, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, spunea că în multe state europene infracţiunea de abuz în serviciu nu este prevăzută de legislaţia penală.

