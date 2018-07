Toader, replică pentru Ambasada Germaniei: ”Abuzul în serviciu nu e incriminat distinct”

Abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania, susţine Tudorel Toader, în contextul în care, recent, a fost publicată o postarea pe pagina misiunii diplomatice germane la Bucureşti pe această chestiune.

"Abuzul în serviciu nu este incriminat în mod distinct în Codul penal din Germania! Calitatea de funcţionar public sau european apare însă, ca element de agravare, în cazul mai multor infracţiuni, precum: înşelăciune, fraudă în domeniul subvenţiilor, abuz de încredere, fals intelectual, falsificarea înregistrărilor tehnice, falsificarea de date cu forţă probantă, constrângere, vătămarea corporală în exercitarea unei funcţii publice, obţinerea de declaraţii prin forţă, urmărirea penală a persoanei nevinovate, punerea în executare a unei sancţiuni împotriva unei persoane nevinovate, abuzul de încredere în afacerile externe, încălcarea secretului oficial, încălcarea secretului fiscal, determinarea subordonaţilor la săvârşirea unei fapte penale, abuzul sexual săvârşit prin abuz de funcţie etc. Şi în Codul penal din România sunt incriminate fapte concrete prin care funcţionarul public abuzează de poziţia pe care o are, precum: cercetarea abuzivă, purtarea abuzivă, falsul intelectual etc", a scris ministrul Justiţiei, sâmbătă, pe Facebook.

Toader a ținut să precizeze la comentarii că ”este o replică la mesajul Ambasadei Germaniei”.

Recent, Ambasada Germaniei la Bucureşti a informat că în această ţară urmărirea penală a abuzului în serviciu este reglementată prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din Codul penal.

"În Germania, urmărirea penală a abuzului în serviciu este reglementată prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar şi din Codul penal. Pedepsele ajung de la amenzi modeste până la măsuri disciplinare şi chiar pedepse considerabile cu privare de libertate", se menţiona într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Germaniei la Bucureşti.

Pe 28 iunie, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti a transmis că "importante ţări partenere" fac apel la România să ia în considerare "potenţialul impact negativ al amendamentelor la legislaţia penală".

SUA au susţinut această poziţie alături de Belgia, Canada, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia.

"Noi, partenerii şi aliaţii internaţionali ai României, facem apel la toate părţile implicate în modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală să evite schimbările care ar slăbi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infracţionalităţii şi corupţiei. România a demonstrat un progres considerabil în combaterea corupţiei şi construirea unui stat de drept eficient. Îi încurajăm pe români să continue pe această cale", se preciza într-un comunicat de presă al reprezentanţei diplomatice.

