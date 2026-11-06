„Acţionăm rapid pentru deblocarea plăţilor pentru Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Prin rectificarea bugetară de săptămâna trecută, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a primit aproape 1,1 miliarde de lei pentru soluţionarea acestei situaţii, iar astăzi am direcţionat aceste fonduri către firmele de construcţii româneşti care au executat şi finalizat lucrările de infrastructură (drumuri, apă, canalizare, gaze), care contribuie la creşterea calităţii vieţii oamenilor. Practic, din cele 2,3 miliarde de lei restante, vom achita 39,5% din fiecare cerere de plată încărcată în platforma MDLPA până la data de 11.09.2026. Diferenţa rămasă va fi acoperită la următoarea rectificare bugetară", a precizat ministrul, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Ministerul Dezvoltării a virat suma de 916.619.997,83 de lei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a virat suma de 916.619.997,83 de lei pentru decontarea a 1.106 lucrări finanţate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Proiectele au în vedere reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere, a reţelelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale, precum şi a sistemelor inteligente de distribuire a gazelor naturale.

Peste 258 de milioane de lei, decontate pentru investiții prin PNRR

Totodată, ministrul a anunţat că MDLPA a decontat şi lucrări în valoare totală de 258.633.614,46 de lei pentru 407 investiţii realizate prin componentele C5 - Valul renovării, C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Astfel, au fost decontaţi 153.970.382,25 de lei pentru 90 de facturi aferente Componentei C5 - Valul Renovării, pentru creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

Pentru Componenta C10 - Fondul Local au fost decontaţi 88.655.976,66 de lei pentru achitarea a 289 de facturi în vederea asigurării infrastructurii pentru transportul verde şi elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană.

De asemenea, 16.007.255,55 de lei au fost alocaţi pentru 28 de facturi aferente Componentei C15 - Educaţie, care au ca obiectiv construcţia de creşe noi, moderne şi prietenoase cu mediul.