Bărbatul acuzat că a ucis doi frați a primit detenție pe viață, iar ceilalți din ambele tabere au pedepse de la 4 până la 29 de ani de închisoare.

Răfuiala dintre cele două clanuri, care a izbucnit pe 8 februarie 2025 și a fost surprinsă și de camerele de supraveghere, s-a încheiat cu moartea a doi frați și rănirea altor șase persoane. Totul ar fi pornit de la neînțelegeri legate de o nuntă.

Potrivit rechizitoriilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, conflictul a avut la bază o stare tensionată mai veche. Deși una dintre familii a propus o înțelegere, membrii celeilalte au refuzat și s-au deplasat cu mai multe autoturisme la Urziceni, pentru a se confrunta cu familia adversă. Ambele grupuri s-au înarmat dinainte cu arme de foc letale și neletale, bâte, topoare, răngi, cuțite și macete - au arătat procurorii.

Instanța a stabilit că toate faptele au fost comise cu premeditare.

După confruntare, doi dintre indivizi au ascuns armele folosite, care au fost găsite însă de anchetatori îngropate într-o curte, tot în Urziceni.

După ce au stabilit rolul fiecăruia, judecătorii au dat pedepsele în primă instanță. Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă și i-a ucis pe cei doi frați a primit închisoare pe viață. Alți 39 de inculpați- 18 veniți din județul Prahova și 20 din gruparea adversă- au primit pedepse de la 4 ani și 8 luni până la 29 de ani de închisoare. Un singur inculpat, minor la acea vreme, a fost lăsat în libertate, dar va fi monitorizat timp de 5 luni.

Sentința nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel de inculpați.