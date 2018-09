Ministrul Apărării, vizită oficială în SUA. Cu cine se va întâlni la Pentagon

Pro TV

Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, se află, în perioada 24-28 septembrie, într-o vizită oficială în Statele Unite, în cadrul căreia are programată o întâlnire cu secretarul apărării James Mattis, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

În timpul întrevederii care va avea loc la Pentagon, Fifor și omologul său american vor discuta, printre altele, despre intensificarea cooperării pe dimensiunea apărării, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO.

Pe 27 septembrie, șeful MApN se va întâlni și cu guvernatorul Statului Alabama, Kay Ivey. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali vor aborda subiecte referitoare la cooperarea dintre Armata României şi Garda Naţională din Alabama.

Cu ocazia vizitei sale în SUA, Mihai Fifor va participa la Forumul CEPA "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity", în calitate de invitat special în cadrul panelului "Beyond 2%: Quantity and Quality in European Defense Investments".

Ministrul Apărării are programate întrevederi și cu reprezentanți ai Congresului SUA.

