Ministerul Mediului a preluat, printr-o hotărâre de Guvern, o haldă de deșeu periculos de la Bacău, în vederea neutralizării

„Este încă un pas prin care închidem platformele de deşeuri industriale periculoase sau pe cele municipale. Săptămâna trecută am informat Comisia că am mai închis o platformă de depozitare de deşeuri municipale la Făgăraş”, a adăugat el.

„Am aprobat astăzi, prin hotărâre de Guvern, preluarea unei halde de deşeu industrial periculos de la Bacău, de fosfogips, în vederea neutralizării. Se află pe lista de infringement, anexa infringement-ului care a fost declanşat împotriva statului român de către Comisia Europeană. Este încă un pas prin care închidem platformele de deşeuri industriale periculoase sau pe cele municipale. Săptămâna trecută am informat Comisia că am mai închis o platformă de depozitare de deşeuri municipale la Făgăraş. Facem paşi în vederea închiderii acestui dosar de infringement”, a anunţat Tanczos Barna, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.



Citește și: Farmacii veterinare închise de ANSVSA. Ce nereguli au descoperit inspectorii sanitar-veterinari

Ministrul Mediului a mai spus că a fost prezentat un plan de afaceri de Asociaţia Retailerilor pentru implementarea SGR într-un an şi jumătate, lucru inacceptabil pentru statul român, fapt pentru care le-a cerut acestora să vină cu un plan revizuit.

„Anul acesta am primit planul de afaceri prezentat de asociaţiile producătorilor respectivi, Asociaţia Retailerilor. În acest plan de afaceri, cei care trebuie să facă implementarea sistemului propun un termen de implementare de un an şi şase luni. Le-am comunicat de mai multe ori că este un termen inacceptabil pentru statul român. Am avut mai multe întâlniri cu aceste asociaţii. Le-am cerut o revizuire a planului de afaceri şi a perioadei de implementare. Vom primi, probabil săptămâna viitoare, maxim două săptămâni, un program revizuit de implementare a sistemului SGR în România. Între timp mulţi retaileri au început deja să achiziţioneze acele automate care vor prelua ambalajele şi vor acorda tichetul de 50 de bani sau bani efectiv pentru ambalajele depuse şi returnate”, a completat Barna.

Tanczos Barna a mai anunţat că „în paralel, s-a început deja recrutarea personalului în cadrul societăţii, prin firmele de head hunting, şi se fac paşi importanţi în vederea implementării acestui sistem în România”.

Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 20-07-2022 14:52