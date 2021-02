Mii de persoane la cozi pentru testare la intrarea în Germania, TIR-iștii sunt revoltați

Punctele de trecere a frontierei dintre Germania, Cehia și Austria au reprezentat un test de rezistență pentru sute de șoferi, mulți dintre ei români.

Au fost ținuți afară, în ger și ninsoare, timp de peste 10 ore, doar pentru a-și face testul COVID, obligatoriu chiar și pentru cei ce se aflau în tranzit.

Asta după ce, zilele trecute, autoritățile germane au impus noi reguli pentru intrarea pe teritoriul ţării lor.

Mulți dintre şoferi nu știau de noile condiții, și spun că au aflat abia pe drum, fie de la angajatori, fie de pe rețelele de socializare.

Astfel, şi-au petrecut noaptea sute de şoferi, blocaţi la graniţa dintre Cehia şi Germania: sub cerul liber, în frig şi în ninsoare. Pe autostradă se întind coloane de camioane lungi de câteva zeci de kilometri.

Citește și VIDEO. O femeie a fost filmată cum împinge un TIR la deal

Iar la corturile unde se recoltează probele pentru testul PCR situaţia este şi mai dramatică. Oamenii îşi ţin locul la coada cu schimbul, pentru a nu îngheţa. Distanţa nu este deloc respectată, chiar dacă în zonă sunt şi forţe de ordine.

Mihaiță Ciubotaru, şofer: „Sunt sute de persoane sau chiar mii pot să zic, sunt iar în coadă. Ăştia cel puţin stau aici 2 zile. Şi încă nu sunt toţi. Că aici se mai face cu schimbul, sunt mai mulţi colegi, se rânduiesc. Se duce unul la camion, sta jumate de oră la căldură, vine înapoi, pleacă altul. Parcarea asta imensă, e full de camioane, inclusiv pe autostradă le vedeţi oprite. După atâta timp de stat în frig, în picioare, nu mai suport nici spate, nici picioare, nu mai suport nimic.”

Acest bărbat este blocat de mai bine de o zi în parcare, la graniţa Germaniei, la -10 grade Celsius. Aşteaptă să îşi facă testul pentru a putea pleca mai departe.

Mihaiță Ciubotaru: „Am în jur de 30 de ore, am stat în coadă pe autostrada vreo 3-4 ore, după aia în parcare aici nu am avut unde să ne parcăm...Și acum sunt în coadă la test COVID, de la 5-6, sunt în coadă. Şi în sfârşit mai am în jur de 50 de persoana în faţa mea.”

Paul Rencsik, şofer: „Chiar acum am ieşit de la test şi mă duc înapoi la camion. La Waidhaus, am aşteptat până la ora 22 şi nu am reuşit să ajung la terminal. Alţi colegi cu care am vorbit au reuşit să ajungă seara şi au reuşit să îşi facă testul abia dimineaţa la 7. A fost un singur cort în care se luau probe şi un singur medic care lua mostre."

Întârzierile acumulate sunt uriaşe pentru cei ce transportă marfa.

Iulian Lazăr administrator firmă transport: „Clienţii ne presează din 5 în 5 minute, nu înţeleg situaţia. Nu vă daţi seama ce înseamnă asta pentru noi. Avem camioane frigorifice cu marfă perisabilă, care nu pot să stea atât acolo. ”

Mai grav, dacă un şofer este depistat pozitiv, camionul rămâne blocat în parcare, lucru care se traduce prin costuri suplimentare.



Iulian Lazăr: „Trebuie cineva de la firmă să meargă să ridice camionul, altcineva din România, care o să fie la rândul lui testat. Mii de euro cheltuiţi, de la penalizări de la clienţi, nici nu vreau să mă gândesc."

În perioada următoare, toţi şoferii care intră pe teritoriul german vor fi obligaţi să prezinte un test PCR negativ, efectuat cu cel mult 48 de ore înainte. Excepţie nu mai fac nici transporturile de mărfuri, chiar dacă doar tranzitează teritoriul german.