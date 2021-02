VIDEO. O femeie a fost filmată cum împinge un TIR la deal

Imaginile surprinse în orășelul Cowdenbeath o arată pe femeie cum împinge camionul pe o stradă înzăpezită, în timpul uni furtuni de zăpadă. Misiunea ei este cu atât mai dificilă cu cât strada pare că este în rampă, pe un deal, potrivit New York Post.

Nu este clar însă cât de reale sunt imginile. Înregistrarea a fost publicată prima dată marți, pe o pagină de Facebook.

Filmarea de 18 secunde a devenit virală după ce a fost postată pe rețelele de socializare.

„Are forța unui supererou”, s-au amuzat oamenii care au văzut clipul.

