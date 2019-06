Mii de oameni au ieșit la dans pe străzile din Galați. Paradă inedită de Zilele Dunării

Summer Parade a deschis vineri aseară, la Galaţi, seria evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Dunării.

Mii de oameni au dansat și au cântat în jurul carelor- alegorice care au traversat orașul. Iar organizatorii au îmbinat cu succes muzica populară cu cea latino sau disco.

Parada s-a întins de-a lungul unei străzi care traversează centrul vechi al oraşului Galaţi. Câteva mii de oameni au urmărit carele alegorice. Publicul a fost atras de personajele de poveste.

Nu au fost puţini nici cei care s-au alăturat clubului de muzică şi dansuri latino.

Wilmark: "Îmi este foarte greu să calculez câţi oameni sunt de aici până la capăt şi încolo. Ce pot să spun este că am adus foarte multă căldură latino, am adus echipe de disco, am adus echipe de toate genurile muzicale."

Iar un club de dansuri populare, a umplut de voie bună şi chef de petrecere toată strada. Unui flashmob improvizat li s-au alăturat numeroşi trecători.

Virgil Tabuș, coregraf dansuri populare: "Comunitatea noastră, a iubitorilor de muzică şi dans popular, a zis prezent şi vine cu ceva nou: cu aceste sucitori, cu toba pe platformă, cu juniori şi cu iubitori ai muzicii populare."

Summer Parade se află la cea de-a treia ediţie şi deschide seria acţiunilor organizate cu ocazia Zilelor Dunării.

Sandu Traian, organizator: "Cu mai mulţi oameni, cu un concept nou, cu camioane, cu muzica diversă, cu multă voioşie, cu multă bucurie. Deci mii de gălăteni în stradă, pe strada Domnească!"

Sâmbătă, petrecerea de Zilele Dunării va continua. De dimineaţă şi până seara, de pe faleză, vor pleca mai multe vapoare care vor organiza croaziere gratuite. Programările pentru aceste plimbări pe Dunăre au fost făcute on-line, iar locurile sunt deja epuizate.

