Mii de moldoveni au stat la coadă la referendum și să-și voteze președintele. Cozi uriașe la cele trei secții din București

De-a lungul zilei au fost cozi la cele 16 secții de votare deschise pe teritoriul României. Studenți, familii tinere, dar și oameni în vârstă au venit în număr impresionant și la cele trei birouri din București.

Încă de la prânz au fost astfel de cozi și oameni au așteptat chiar și peste 2 ore ca să își exercite votul. După cum am văzut, aportul lor a fost unul semnificativ, pentru că Republica Moldova are o populație mare în diasporă, așa că a putut fi atins pragul necesar pentru validarea referendumului constituțional. Până la ora 19, în București, peste 6.000 de oameni au votat. Urnele se vor închide la ora 21.

Am vorbit cu mulți dintre ei, familii, cu copiii care s-au mutat de mult din țara lor natală, dar unii dintre ei tineri și mai în vârstă, ne-au spus că s-ar gândi să se mute înapoi acolo dacă o schimbare ar veni în perioada următoare. Am vorbit și cu cei mai în vârstă, în etate, care au trăit sub influența Moscovei o perioadă și ne-au spus că au votat astăzi pentru nepoții și strănepoții lor, transmite Teodora Suciu pentru Știrile ProTV.

