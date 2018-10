Mihail Neamțu, discurs în biserică: ”Vin din viitor”; ”Nero a ajuns astăzi nume de câine”

Facebook.com

Îmbrăcat în straie de preot, Mihail Neamțu, membru PNL Sector 1, a ținut un discurs în biserică prin care a îndemnat oamenii să meargă să voteze la referendum.

”Am fost prezent toată vara în SUA. Și nu oriunde, ci acolo unde, într-un fel sau altul, rugăciunea pustiiri se varsă chiar și în templul cel sfânt.

Am fost în San Francisco, Los Angeles, am fost să mă închin la moaștele Sfântului Ioan Maximovici și totuși în acea lume unde există oameni care stau drept în fața lui Dumnezeu, se produc schimbări radicale. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, vin din viitor și am o veste: viitorul nu arată bine dacă nu ne implicăm”, și-a început Mihail Neamțu predica.

Apoi, membrul PNL Sector 1 a vorbit despre victimele comunismului in toata lumea și a dat citate din Biblie pentru a explica de ce familia înseamnă barbat și femeie.

”Noi credem că este important ca să includem în textul Constituțional această precizare, că o căsătorie, atenție, nu o familie, are loc între un bărbat și o femeie.

Dacă astăzi rupem contractul, nu mai suntem o nație creștină. Dacă astăzi, la referendum, nu reușim să mobilizăm această minoritate semnificativă, înseamnă că undeva am greșit. Înseamnă că trebuie să ne revenim în fire, să ne pocăim cu adevărat și să începem cu alte forțe și cu alte strategii o nouă lucrare.

Eu cred că românii vor ieși la vot. Dar și dacă vom pierde, și dacă vom câștiga, avem un singur lucru de făcut: să punem sămânță de credință în sufletele tinerilor. Să începem să ne asumăm rolul și de semănători, și de pescari de oameni. Iisus Hristos ne-a chemat să fim pescari de oameni. Nero, care era împărat, a ajuns astăzi un nume de câine. Petru, care era pescar, a ajuns un nume important în atâtea catedrale”, a încheiat Mihail Neamțu.

