Mihai Șora a fost înmormântat la cimitirul Bellu cu onoruri militare. GALERIE FOTO

Sute de oameni, care l-au considerat un reper moral în aceste vremuri tulburi, au venit să își ia rămas bun. În timpul ceremoniei religioase, micuţa biserica a fost neîncăpătoare. Mulţi au ascultat slujba în linişte afară.

Ioana Crăciunescu, actriţa: “Domnul Șora până ieri a fost un copil, cel mai frumos copil cu cele mai frumoase aripi, şi a ridicat ștacheta atât de sus ca nimeni nu o să îl poată întrece.”

Valentin Cioveie, scriitor: “Oamenii l-au cunoscut ca un om implicat în treburile sociale din ultimii ani. L-au cunoscut poate mai puţin ca un filosof de talia lui Constantin Noica, acum probabil că o să fie din ce în ce mai citit. A fost un om foarte cald, înţelept în primul rând, nu a fost un simplu intelectual, un om credincios, cred că acest zâmbet de care se vorbeşte permanent şi chipul lui înţelept o să ne rămână în inimă.”

Mihai Șora s-a stins la 106 ani. Anul trecut, filosoful a trecut prin momente grele după ce l-a pierdut pe Andrei, cel mai mare dintre băieţii săi. Ceilalţi doi copii, locuiesc în Germania. Din motive de sănătate, fata lui, Sanda Șora nu a reuşit să ajungă la înmormântare, însă fiul său Tom a venit însoţit de băiat şi nepot. La finalul slujbei, a ţinut să spună câteva cuvinte.

Tom Șora: “Este o intervenție spontană, am improvizat-o acum, pentru că am de spus niște lucruri care trebuie spuse. Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată. Am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, 2019. Am venit spontan și acolo, practic, am vorbit cu tatăl meu.”

Preot: “Suntem în biserică, vă rog".

Tom Șora: "Ok, îmi cer scuze, am spus cu respect lucrul acesta, Dumnezeu să îl odihnească.”

După ceremonia religioasă, coloana funerară a pornit spre cimitir, unde sicriul a fost primit cu onoruri militare. Mihai Șora, membru de onoare al Academiei Române, a fost înmormântat în cimitirul Bellu.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 28-02-2023 19:05