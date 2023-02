Fiul lui Mihai Șora o acuză, chiar în biserică, pe soția filosofului că l-a împiedicat să țină legătura cu tatăl său

Mai mult, Tom Șora, care locuiește în Germania, susține că pentru a-și putea vedea tatăl a venit la protestele din Piața Victoriei sperând să îl întâlnească pe Mihai Șora, care a murit în urmă cu câteva zile.

“Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați venit. Eu sunt Tom Șora, fiul lui Mihai Șora. Am venit aici pentru comemorarea tatălui meu. Nu am venit singur, am venit cu nepotul lui Mihai Șora, Alexandru, și cu strănepotul lui, Nico. Și am venit și în numele surorii mele Sanda Șora, care nu a putut veni din motive de sănătate. Și nu aș fi ținut această mică prelegere dacă nu m-aș fi simțit obligat. Este spontană, nu am pregătit-o, am improvizat-o acum, dar am de spus niște lucruri care trebuie spuse, chiar dacă în cadrul ăsta au fost aduse numai foarte, foarte, frumoase cuvinte aduse spiriritului elevat al lui Mihai Șora. Eu voi spune alte lucruri. Scurte”, a început fiul lui Șora momentul special.

El a susținut că el și sora sa, Sanda, au aflat de pe Facebook despre moartea tatălui lor.

“Am aflat de moartea tatalului meu cu totul întâmplător. Și anume, o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc, cu toții locuim în Germania. Și atunci sora mea mi-a spus sâmbătă seară că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștințat că a murit. Am aflat întâmplător”, a declarat el.

Fiul lui Șora a spus apoi că Luiza Șora l-au împiedicat să aibă o legătură normală cu tatăl lui.

“Relația familiei noastre cu tatăl nostru a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătură cu el, nici telefonic, nici prin email, a fost blocată (legătura). Nu puteam să dau telefon, să vorbesc cu el, eram cenzurați. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau contact cu el, dar nu am putut. Acum trei ani am făcut o chestie specială. Am venit neanunțat când erau demonstrațiile din august, din 2019. Am venit spontan și acolo, practic, în Piață am vorbit cu tatăl meu. Și până la urmă, printr-o minune, am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă. Acolo am vorbit și a fost destul de bine că am vorbit și am sperat că relația se va normaliza și că voi putea vorbi din nou normal, adică la telefon, personal, cu tatăl meu, care acum trei ani era lucid, se putea foarte bine vorbi cu el. După vreo două săptămâni, când ce m-am întors în Germania, am dat telefon să văd ce mai face, cum îi merge, imposibil nu am mai putut vorbi cu el”, a menționat Tom Șora.

În acel moment, preotul a intervenit în discursul fiului lui Mihai Șora și l-a rugat “Vă rog să găsiți un alt spațiu pentru asta, că aici suntem în biserică și e slujba de înmormântare”.

Tom Șora: „E adevărat, dar a trebuit să spun acest lucru. Îmi cer scuze, am spus cu respect lucrul ăsta. Aveți dreptate. Dumnezeu să-l odihnească”.

Mihai și Mariana Șora au avut doi băieți, Tom și Andrei, și o fată, Sanda. Andrei Șora a murit în urmă cu câteva luni.

