Mihai Fifor, despre cazul Caracal: Se văd paşi mari care se fac în această investigaţie

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, susţine că a dispus să fie detaşaţi cei mai buni criminalişti pentru a participa, alături de DIICOT, la ancheta din cazul Caracal, adăugând că "se văd paşi mari care se fac în această investigaţie".

Fifor a declarat, marţi, că ancheta de la Caracal este coordonată de DIICOT, iar angajaţii Ministerului Afacerilor Interne au rol de suport, fiind implicaţi 217 angajaţi.

"Am dispus ca pentru DIICOT să fie detaşaţi cei mai buni ofiţeri criminalişti pe care Ministerul Afacerilor Interne îi are şi iată că se văd paşi mari care se fac în această investigaţie. Vom vedea ce aduc zilele următoare. Ce pot să vă spun este că nu ne abatem de la ceea ce am declarat şi zilele trecute, atât doamna prim-ministru, cât şi eu, în sensul în care vom lua toate măsurile, cât de ferme şi cât de dure ar fi acestea, pentru ca ceea ce s-a întâmplat la Caracal, ceea ce s-a întâmplat la Galaţi să nu se repete vreodată. Nu voi tolera niciodată abaterea de la sarcinile de serviciu şi de la respectarea legii", a susţinut Fifor, conform news.ro.

Referitor la cazul de la Galaţi, el a spus că deja a început cercetarea prealabilă a celor doi agenţi, dar şi a şefului Secţiei 1 Poliţie Galaţi.

"Nu am niciun fel de toleranţă faţă de abaterea de la îndatoririle de serviciu şi faţă de lege. Dacă au greşit, suportă rigorile legii (...) Dincolo de modul de a ne face datoria ca lucrători ai MAI, suntem oameni. Nu e acceptabil, nu e permis să vezi o astfel de imagine, în care doi agenţi nu catadicsesc să coboare din maşină în condiţiile în care un copil plin de sânge are nevoie de sprijin. Asta nu poate fi acceptat şi, repet, cei care au greşit pleacă acasă. Nu există niciun fel de rabat de la acest principiu", a afirmat Fifor.

El a spus că în acelaşi timp i-a asigurat pe angajaţii MAI de tot sprijinul în desfăşurarea misiunilor în cele mai bune condiţii.

Fifor a mai spus că se aştepta ca, după cazul Caracal, "foarte mulţi dintre colegii mei să înţeleagă faptul că aşa nu se mai poate".

"Dar eu vă asigur că în perioada urmăoare lucrurile se schimbă, şi se schimbă radical, pentru că această instituţie - MAI - trebuie să revină în încrederea publicului aşa cum a fost gândită şi cum a fost construită. Până la urmă, nu îmi doresc ca ceea ce este inscripţonat pe maşinile de Poliţie - siguranţă şi încredere - să fie doar vorbe în vânt, acestea nu sunt doar lozinci, acestea trebuie să fie un principiu de funcţionare", a adăugat acesta.

Întrebat cum comentează schimbul de informaţii între poliţişti şi interlopi la Caracal, Fifor a spus: "Nu ştiu la ce vă referiţi.... Chiar nu ştiu la ce vă referiţi. mulţumesc", după care a plecat din faţa jurnaliştilor.