Mezeluri mucegăite, scoase la vânzare într-un magazin din Giurgiu. „Aleg sa vândă gunoaie în loc de mâncare”

Şeful Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, Ion Iordăchescu, a comentat situaţia: „Din păcate, unii operatori economici aleg sa vândă gunoaie în loc de mâncare”.

Un control făcut de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu la un magazin care aparţine firmei Cristin Trans SRL din satul Dobreni, comuna Vărăşti, a scos la iveală nereguli grave, comisarii propunând suspendarea activităţii magazinului pentru jumătate de an. În urma neregulilor constatate, au aplicat două amenzi în valoare totală de 30.000 de lei, scrie News.ro.

„Neregulile constatate în timpul controlului au fost: comercializarea unor produse alimentare cu datele durabilităţilor minimale depăşite care prezentau şi mucegai alb verzui; comercializarea unor produse alimentare vrac, expuse la vânzare fără protecţie sanitară; utilizarea unor spaţii frigorifice neigienizate, ruginite, cu garnituri de etanşare deteriorate şi scurgeri de lichid; folosirea unor rafturi pentru expunerea produselor alimentare neigienizate: supraaglomerare de produse în spaţiul destinat consumatorilor, depozitate direct pe paviment; prezenţa, în magazine, a muştelor şi a unui miros urât, de canalizare”, informează Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia, într-o postare pe Facebook.

Şeful acestuia, Ion Iordăchescu, a comentat situaţia, într-o postare publică e pagina sa de pe reţeaua de socializare: „În această perioadă, când inflaţia este scăpată de sub control în toată zona Euro şi într-un context socio economic defavorabil, când toate preturile au luat-o razna, din păcate, unii operatori economici aleg sa vândă gunoaie in loc de mâncare. Astăzi am emis decizia de închidere a unităţii pe o perioadă de până la 6 luni”.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 16-11-2022 22:54