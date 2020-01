Metrorex anunță că va instala panouri de protecție în stațiile aglomerate, după incidentul din stația Păcii

Incident cu final dramatic în București, la metrou. Un bărbat în vârstă de 45 de ani a căzut pe șinele trenului, în stația Păcii.

Pentru că totul s-a întâmplat prea repede, mecanicul nu a reușit să oprească în timp util. Pompierii au scos victima de sub al treilea vagon și au transportat-o la Spitalul Universitar.

Este în viață, dar a suferit traume puternice.

Din cauza acestor incidente, Metrorex intenționează să instaleze panouri de protecție în stațiile foarte aglomerate.

Incidentul dramatic s-a produs aseară aseară, după ora 21, în stația de metrou Păcii, unde bărbatul în vârstă de 45 de ani a căzut pe șine cu câteva secunde că trenul să ajungă în stație.

Mecanicul garniturii nu a reușit să oprească. Bărbatul a ajuns sub tren și a rămas imobilizat sub al treilea vagon. Imediat a fost oprită tensiunea și au fost chemați pompierii. În momentul extragerii de sub metrou victima era conștientă însă nu a putut să ofere vreun detaliu privind incidentul. Mai multe echipaje de ajutor au ajuns la locul incidentului.

Bărbatul a primit îngrijiri și a fost transportat cu o ambulanță la spitalul Universitar.

Medicii au fost nevoiți să-i amputeze o mână și au anunțat că are o fractură de coloana cervicală. Azi-noapte a fost supus unei intervenții chirurgicale de către specialiștii de la Ortopedie și Chirurgie Plastică.

O anchetă a poliției urmează să stabilească dacă a fost vorba de un incident premeditat sau nu.

Metrorex vrea să instaleze panouri de protecție

În acest context, Metrorex anunță că nu a renunțat la ideea de a instala panouri de protecție în unele stații de metrou. Prezente în foarte multe orașe din lume, acestea au menirea de a-i împiedica pe călători să ajungă pe șine. Asemenea panouri există în unele stații de metrou din marile orașe, cum ar fi de pildă Londra, însă nu în toate, pentru că reprezintă o investiție destul de mare. În București, autoritățile vor să comande un studiu pentru aceste panouri.

Studiul de fezabilitate ar trebui să spună dacă se vor pune panourile de protecție de 1.8 metri sau până în tavan. Potrivit unor estimări neoficiale, instalațiile vor costa 10 milioane de euro pe stație. După finalizarea studiului, se vor ști, cu exactitate, atât costurile aferente proiectului, cât și termenul de implementare a acestuia.

Deocamdată, doar două stații foarte aglomerate, Unirii și Victoriei, sunt în atenția autorităților.