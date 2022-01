Mesajul Premierului după accidentul provocat de o mașină de poliție în Capitală. Ce i-a cerut Ciucă ministrului de interne

StirilePROTV

O mașină de poliție, la volanul căreia se afla un polițist tânăr, a lovit, joi, pe trecerea pentru pietoni, două fetițe în nordul Bucureștiului. Una dintre copile a murit, iar cealaltă se află în stare gravă.

În urma acestui eveniment tragic, premierul României, Nicolae Ciucă, a transmis un mesaj.

"Am aflat cu tristețe despre tragicul accident rutier în care o fetiță și-a pierdut viața, astăzi, în București, după ce a fost lovită de o mașină a Poliției.



Sunt consternat de moartea violentă a copilei și transmit condoleanțe familiei îndoliate.

Am vorbit cu ministrul Sănătății și am încredere că medicii vor face tot ce e necesar pentru îngrijirea, în cele mai bune condiții, a celei de a doua fetițe, despre care am primit asigurări că este în afara oricărui pericol.



I-am cerut ministrului de Interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilității se derulează rapid. Cei care reprezintă o autoritate publică, mai ales când poartă uniformă, sunt primii datori să protejeze cetățenii și să se asigure de respectarea legii", a afirmat Nicoale Ciucă, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului.