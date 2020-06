Marcel Vela, despre cazul Colo: Sunt îngrijorat de numărul mare de urmăritori pe care îi avea

Ministrul de Interne, Macel Vela, trage ”un mare semnal de alarmă” şi cere părinţilor să urmărească întreaga activitate online a copiilor, făcând referire la cazul vlogger-ului care recent a instigat la violarea minorelor.

Ministrul afirmă că lumea globalizată, digitalizată, ”are o latură infracţională, extrem de întunecată, pe care copiii încă nu o pot înţelege” şi cere părinţilor să raporteze orice activitate care se abate de la normalitate. Vloggerul a fost plasat sub control judiciar şi nu are voie să poesteze nimic în mediul online.

”Dragi părinţi, Sunt convins că a ajuns şi în atenţia dumneavoastră cazul unui cunoscut vlogger care a fost reţinut aseară de Poliţie pentru 24 de ore, sens în care magistratul de caz a dispus astăzi continuarea cercetărilor, măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile şi interdicţia de a posta în spaţiul online. Poliţia Capitalei s-a sesizat şi a deschis o anchetă în acest caz, după ce vloggerul respectiv a instigat la violarea minorelor. Spun aceste lucruri pentru că doresc să trag un mare semnal de alarmă părinţilor care nu supraveghează atent activitatea din online a copiilor”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Vela.

Acesta afirmă că ”ne confruntăm cu o lume a globalizării, din ce în ce mai digitalizată, în care sunt deschise căi nelimitate de acces la informaţii, dar care, în acelaşi timp, are şi o latură infracţională, extrem de întunecată, pe care copiii încă nu o pot înţelege”.

”Vremurile sunt într-o continuă schimbare. Generaţiile se schimbă şi au cu totul alte pasiuni, alte abilităţi. Noi toţi trebuie să înţelegem acest lucru şi să ţinem pasul cu cei tineri. Ce înseamnă să ţinem pasul? Înseamnă să ne adaptăm la tot ce este nou. Deşi ne este greu, doar aşa putem fi aproape de ei şi putem să veghem la acţiunile pe care le întreprind. Nu pot să nu îmi exprim îngrijorarea, mai ales în faţa numărului mare de urmăritori pe care îi avea acest tânăr, peste 850.000, dintre care, foarte mulţi copii”, a mais cris Vela.

Ministrul le reaminteşte părinţilor că ”anii copilăriei, ai pubertăţii şi ai adolescenţei sunt cei mai importanţi”.

”Dacă pe parcursul acestor etape din viaţă nu se pun pietre de temelie trainice, viitorul nostru, al tuturor, va fi afectat. Generaţia tânără de acum este generaţia de mâine pe care trebuie să ne bazăm! Ne dorim să avem copii, nepoţi stabili emoţional, cu o educaţie frumoasă, cu valori morale care nu se demodează, astfel încât să aibă capacitatea de a se distanţa de oameni precum personajul amintit. Cum am mai spus, mediul online este o sursă nesecată de informaţii mai mult sau mai puţin controlate. Acordaţi atenţie persoanelor pe care le urmăresc copiii dumneavoastră, preocupărilor pe care le au, pentru a preveni eventuale devieri comportamentale. Este o responsabilitate colectivă, a tuturor, pentru un viitor cu tineri sănătoşi şi frumoşi spiritual. Mai mult decât atât, vă rog să semnalaţi de fiecare dată când constataţi orice fel de abateri de la normalitate.”, a mai scris Vela.

Vloggerul Colo, plasat sub control judiciar

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a anunţat, miercuri, că vlogger-ul, care a fost reţinut pentru instigare publică, va fi cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

”La data de 10.06.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a dispus înlocuirea măsurii reţinerii cu măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de un inculpat cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni de instigare publică. Din probele administrate până în acest moment s-a reţinut că, în luna august 2019, inculpatul a realizat un videoclip de tip vlog/live streaming în care îşi instiga urmăritorii şi abonaţii să realizeze infracţiuni de viol cu precădere asupra persoanelor de sex femeiesc minore, considerând că aceste fapte sunt justificate având în vedere aspectul fizic al acestora şi vestimentaţia sumară, videoclip ce a fost înregistrat şi postat pe platforma online YouTube, videoclipul fiind vizualizat de aproximativ 77.000 de persoane”, au transmis procuroii.

Potrivit acestora, pe timpul cât se află sub control judiciar, vloggerul nu are voie să posteze în spaţiul online (de ex. YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok) videoclipuri de tip live streaming, vlog.