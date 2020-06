FOTO. Ce scria pe masca purtată de vloggerul Colo când a fost adus sub escortă la Parchet

Vloggerul Alexandru Bălan "Colo" a fost adus sub escortă, miercuri, la Parchetul Judecătoriei sectorului 2, care a decis plasarea acestuia sub control judiciar.

Când a ajuns la parchet, acesta purta o mască cu mesajul "Together we can win" (Împreună putem câștiga, n.r.). Vezi imagini în Galeria Foto.

Alexandru Bălan "Colo" a fost reținut, marți seară, de poliţişti, fiind scos în cătușe din sediul poliției.

După declaraţiile lui Alexandru Bălan, imposibil de reprodus integral, aproape 40.000 de oameni au semnat o petiţie prin care cer ştergerea înregistrărilor şi cercetarea faptelor sale.

Citește și Reacția vloggerului Alexandru Bălan “Colo”, scos cu cătușe din secția de poliție

Alexandru Bălan, cunoscut sub numele de Colo, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, acuzat că a instigat la hărţuire sexuală împotriva adolescentelor, într-un filmuleţ postat pe contul său de YouTube.

Vloggerul este urmărit pe YouTube de peste 850.000 de persoane, majoritatea copii.

Psihologii spun că aceste păreri toxice se imprimă în personalitatea copiilor tocmai pentru ca vloggerii sunt consideraţi idoli de către adolescenţi.

Ce pedeapsă riscă Alexandru Bălan "Colo"

Afirmațiile vloggerului Alexandru Bălan "Colo" au provocat nu doar indignare, ci și implicarea autorităților, care la cererea mai mult organizații au început o urmărie penală.

La capătul audierilor care au durat mai multe ore, s-a luat decizia ca vloggerul să fie reținut pentru 24 de ore. Vloggerul a fost adus, miercuri, sub escortă la Parchetul Judecătoriei sectorului 2.

În ciuda acuzațiilor, Alexandru Bălan "Colo" are toate șansele să redevină un om liber, deoarece instanța nu poate prelungi măsura arestului.

Potrivit codului penal, măsura arestării preventive poate fi prelungită doar în cazul în care suspecții riscă pedepse de peste 5 ani de închisoare, în timp ce, în cazul vloggerului, pedeapsa pe care o riscă este de 3 ani de închisoare.

În schimb, Alexandru Bălan riscă să primească interdicția de a mai apărea în mediul online.