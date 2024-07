Mesajul lui Edi Iordanescu, înainte de meciul decisiv, de la EURO 2024. „Nu va fi uşor, va fi extrem de greu”

România și Olanda se vor întâlni, marți, de la ora 19:00, la Munchen, în optimile de finală ale EURO 2024. Meciul va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO.

Selecţionerul Edward Iordănescu a mai spus că şi naţionala de fotbal a României are un set de atuuri, pe care le va folosi în confruntarea de marţi, de la Munchen.

"Când joci cu istoria în faţă e clar că e un meci în care îţi doreşti foarte mult şi pentru care eşti pregătit să pui tot ce ai mai bun în joc. Nu există un meci uşor de pregătit, nici măcar un meci amical, cu atât mai mult un meci care te poate duce în sferturile de finală.

Nu va fi uşor, va fi extrem de greu. Noi tot ce am construit până acum am construit cu realism şi cu realism vă spun că, da, Olanda mâine este favorită. Are în favoarea ei palmaresul, experienţa, jucători cu o valoare deosebită, cu o cotă de piaţă de aproape un miliard (de euro). Sunt lucruri pe care le ştiţi, are experienţă la turneele finale, dar noi avem setul nostru de atuuri. Am consolidat un grup bun din toate punctele de vedere şi sportiv şi uman, şi, nu în ultimul rând, avem în spate o ţară care respiră în acelaşi timp cu echipa, şi asta ne motivează", a declarat Iordănescu.

Tehnicianul român consideră că pentru un rezultat bun cu Olanda, 'tricolorii' trebuie să fie aproape de perfecţiune şi să nu comită greşeli individuale importante.

"Cu siguranţă că ne inspirăm şi din trecut, ne place să ne uităm la trecutul nostru frumos, au fost momente fantastice. Acum vorbim de altă generaţie, de un grup fantastic din toate punctele de vedere, cu caracter, cu entuziasm, cu spirit. Ne dorim să ne jucăm şansa şi o vom face cu toate forţele noastre. Ştim că va trebui să fim aproape de perfecţiune mâine pentru a avea un rezultat bun.

Nu am fost înşelaţi de anumite momente din jocul Olandei sau de un rezultat. Au jucători foarte valoroşi, e o echipă care poate produce foarte mult fotbal. Meciul trecut ei erau deja calificaţi, poate au intrat un pic mai puţin concentraţi, dar echipele de nivelul ăsta au o capacitate fantastică de a se aduna.

Noi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Dacă din punct de vedere fizic ne-am dat un refresh şi ne-am regenerat un pic, din punct de vedere mental trebuie să fim foarte solizi şi hotărâţi în tot ceea ce facem. Să ne dorim cu adevărat să mergem mai departe şi cred că există acest sentiment în cadrul grupului. Dar trebuie să demonstrăm asta şi prin fapte şi eu am încredere că echipa poate să facă acest lucru. Nu în ultimul rând, din punctul de vedere al organizării de joc trebuie să fim extraordinari şi sub nicio formă să nu facem greşeli individuale importante. E capital", a adăugat selecţionerul.

Iordănescu a afirmat că jucătorii se interesează frecvent de numărul suporterilor români care vor fi în tribunele stadionului din Munchen, acolo unde naţionala României a învins Ucraina cu 3-0 în primul meci din grupe: "Cu siguranţă că este un sentiment plăcut ne întoarcem aici. Sperăm ca mâine românii să fie din nou la putere în tribune pentru că asta contează enorm. Băieţii întreabă constant de biletele luate de ai noştri. Avem nevoie de ei pentru această confruntare foarte grea. Olanda a produs mereu fotbal, au aplicat mereu trenduri şi eu m-am inspirat în anumite momente din fotbalul olandez. E o generaţie foarte bună, cu un antrenor care are o experienţă foarte bună, şi cu toate aceste elemente ne vom confrunta mâine pe teren".

Acesta a precizat că e mai puţin important numele titularilor din meciul de marţi, cu Olanda, afirmând că e posibil să apară anumite schimbări.

"E mai puţin important cine va intra mâine, este mai important ce va face cel care va intra. Trebuie să facem ca şi până acum, să punem totul în joc. E posibil să apară schimbări, una suntem nevoiţi să o facem datorită suspendării lui Bancu. Sperăm să avem inspiraţia să alegem bine. Acum responsabilitatea este mult mai mare pentru că toţi ne dorim să bucurăm românii şi să rămânem în istoria echipei naţionale. Ar fi o performanţă unică să mergem cel puţin încă un pas. Toţi ne hrănim cu astfel de momente şi avem nevoie de performanţele echipei naţionale. O performanţă de a merge în sferturi ar fi ceva fabulos, dar este ceva în care credem", a afirmat Iordănescu.

"Tricolorii" au pregătit şi loviturile de la 11 metri în perspectiva în care meciul cu Olanda se va termina la egalitate după 120 de minute de joc.

"Am pregătit şi loviturile de la 11 metri, este un meci eliminatoriu şi trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere. Şi la deciziile pe care le vom lua de pe margine trebuie să fim foarte atenţi, pentru că trebuie să ai soluţii, să acţionezi, să reacţionezi în funcţie şi de situaţie, de context, de direcţia în care o va lua jocul. Dar pentru noi e foarte important să fim solizi în joc, disciplinaţi, organizaţi, să intrăm cu hotărâre totală. Suntem hotărâţi să dăm tot pentru a lua tot. Ne dorim o calificare foarte mult, ne dorim o calificare enorm", a mai spus Edward Iordănescu.

Naţionala condusă de Edward Iordănescu va înfrunta echipa Olandei în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, meci care va avea loc marţi, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00.

România a câştigat Grupa E a competiţiei, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea în Grupa D.

Tricolorii au trecut pentru a doua oară de faza grupelor, după ediţia din 2000, însă acum au reuşit să termine pe primul loc.

