Mesajul de adio transmis soțului de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. „Sper să fii fericit acum”

Femeia i-a aruncat mai întâi pe cei mici de la etajul unu al unui hotel. Mezinul a murit, iar fratele lui a fost rănit foarte grav. Între timp, mai multe echipaje de salvare de la ISU și Poliție au intervenit și, după două ore de negocieri, au imobilizat-o pe femeie.

Era puțin înainte de miezul nopții când paznicul unui hotel din Botoșani a auzit un zgomot și a găsit apoi doi copii inconștienți, pe alee. Pe o bordura clădirii, la etajul 1, o femeie părea hotărâtă să sară și ea.

Omul a dat alarma imediat, iar la fața locului s-au mobilizat echipe de la ISU, SMURD și Poliție.

Au urmat două ore extrem de tensionate în care un negociator a discutat cu tânăra ce părea foarte agitată.

Dialog între negociator și mama copiilor

- „În momentul de față, grija mea este să nu rămână copiii fără mamă.”

- „Ei sunt în afara oricărui pericol. Domnul de la ambulanță ne-a spus. Copiii tăi sunt în siguranță și au nevoie de mama lor. Copiii tai sunt în siguranță, au nevoie de mama lor. Văd că-ți pare rău, văd că plângi, văd că ți se rupe sufletul în tine.”

În acest timp, echipele de la ISU făcuseră un plan de imobilizare a tinerei, iar un pompier intrase deja într-o cameră, a cărei fereastră era în spatele femeii. A așteptat momentul în care atenția tinerei era îndreptată spre negociator și a imobilizat-o.

Momentul imobilizării

- „Te rog, uite, acum vom merge la spital, la copii. Stai liniștită!”

- „Aveți grijă, aveți grijă!”

- „Am zis că e OK, nu-ți fă griji, te rog frumos!.”

Ionuț Honciuc, ISU Botoșani: „A trebuit să așteptăm un moment prielnic pentru a interveni. Am fost tot timpul asigurat și, la semnalul inspectorului șef, am intervenit și am reușit să prind persoana. Exista pericolul să se arunce, dar eu am intervenit cât am putut de rapid”.

Între timp, însă, veștile despre cei mici erau cumplite: mezinul de doi ani murise, iar fratele lui, cu un an mai mare, a supraviețuit, dar este în stare extrem de gravă și a fost dus de urgență la Iași.

Tragedia s-ar fi declanșat după ce părinții copiilor s-ar fi certat. Soțul femeii lucrează în București, iar femeia i-a trimis acestuia un mesaj de adio, pe telefonul mobil, din care lăsa să se înțeleagă că va recurge la un gest extrem.

Ce mesaj i-a transmis femeia soțului ei

„Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam, sper să fii fericit acum că ai scăpat de noi și nu mai trebuie să ne trimiți bani, că am înțeles că asta era marea ta problemă. Regret tot ce am făcut cu tine până acum și regret că m-am măritat cu tine. Cel mai rău îmi pare pentru copii, căci ei nu au nicio vină, dar nu îi pot lăsa așa, ai nimănui, nimeni nu o să îi iubească, sper să fii fericit fară noi. Adio”.

Ovidiu Apostoae, negociator al IPJ Botoșani: „Se afla într-o stare vădită de excitare psihică, era foarte emoțională. Starea ei psihică a îngreunat comunicarea, reușind foarte greu să mă ancorez în discuția cu dumneaei, pentru că revenea venea mereu, obsesiv, la aceleași stări repetând mereu că îi pare rău și că nu vrea să meargă la închisoare”.

Tânăra a fost internată la Spitalul de Psihiatrie, iar procurorul care a preluat ancheta, a cerut o expertiză psihiatrică.

Cei doi soți s-au certat din cauza banilor

Se pare că tânăra de 23 de ani avusese discuții cu soțul ei pe tema banilor. Bărbatul lucrează în construcții, în București, și trimitea regulat bani acasă. Duminică, femeia i-a trimis soțului un mesaj de adio în care îi spunea că nici ea și nici copiii nu vor mai fi o povară pentru bărbat. Asta lasă să se înțeleagă că întreaga drama a fost un gest premeditat al mamei. Urmează o anchetă dificilă în care femeia este cercetată pentru moartea celui mai mic dinte copii, dar și pentru rănirea gravă a celuilalt. Este important ca medicii legiști și psihiatri să stabilească dacă mama avut discernământ în momentul în care a recurs la gestul criminal.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 21-08-2023 16:45