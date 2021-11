Mesaj RoAlert privind prezența unui lup în Târgu Mureș. Animalul ar fi, de fapt, un câine

StirilePROTV

S-a dat alarma duminică seară la Târgu Mureș, după ce într-o zonă de agrement a fost zărit... un lup.

Animalul a apărut lângă o pistă de alergare. Însă din comentariile apărute ulterior pe rețelele sociale reiese că ar fi vorba, de fapt, despre un câine pierdut, recuperat de stăpân între timp.

Cu puţin înainte de ora opt seara, localnicii din Târgu Mureş au fost avertizaţi printr-un mesaj RoAlert că un lup și-a făcut apariţia pe Platoul Cornești, o zonă de agrement frecventată de cei care fac jogging şi de iubitorii plimbărilor în natură.

StirilePROTV

Citește și Imagini revoltătoare în Caransebeș. Câine legat pe platforma unei camionete

Localnic: ”Trebuie să ne întoarcem atunci…. Poate e un câine ce seamănă cu lup, dar asta ar fi simţit… Lup sau urs nicioadata nu am văzut. Dar e posibil, e posibil să fie… trebuie să plecăm acasă.”

Pe reţelele sociale au apărut mai multe fotografii cu presupusul lup. Mulţi cred însă că ar fi vorba de un câine.

Paznic: „Am văzut poliţia, s-a dus încolo, atât. Aşa am auzit că nu lup era, ce o fost nu ştiu. Eu nu am auzit să fie aici, râsul am auzit şi am văzut, dar altceva... Și-au luat treburile lumea şi au venit încoace.”

De altfel, pe grupurile online ale iubitorilor de animale, internauții au scris că ar fi de fapt un câine-lup cehoslovac, o rasă apărută în anii ‘50 din împerecherea ciobănescului german cu lupul carpatin. Iar exemplarul ar fi ajuns acasă între timp.