Meleșcanu, despre decizia pe care o va lua în cazul Maior: ”Sper să nu fie așa”

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat vineri că speră ca menţinerea sa în funcţie să nu depindă de decizia pe care o va lua în legătură cu ambasadorul României în SUA, George Maior.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă funcţia sa de ministru depinde de decizia pe care o va lua în legătură cu George Maior, Meleşcanu a spus: "Sper să nu fie aşa ceva, ar fi totuşi mult prea mult".

"Astea sunt opinii care trebuie respectate. Din punctul meu de vedere, orice lucru care se întâmplă în Ministerul de Externe trebuie să se facă în mod legal juridic, cu respectarea tuturor prevederilor care privesc şi legea de organizare şi funcţionare, care privesc însă şi statutul corpului diplomatic şi consular", a afirmat ministrul.

Meleşcanu a menţionat că nu se teme că ar putea fi remaniat.

"Eu nu mă tem de nimic niciodată că nu am niciun fel de probleme. După cum ştiţi, sunt senator şi doresc foarte mult să continui această activitate, evident că funcţia de ministru e o funcţie care vine şi pleacă. Am prezentat raportul nostru cu ceea ce am făcut. Eu sunt foarte mulţumit (de activitatea sa - n.r.), cu un singur regret, cu numirea de ambasadori, dar sper să reuşesc şi acest lucru cât mai rapid", a menţionat Meleşcanu.

Ministrul de Externe a spus că niciunul dintre liderii coaliţiei nu au exprimat vreo critică la adresa funcţionării ministerului pe care îl conduce.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer