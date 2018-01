Medicul Lucan, acuzat acum de trafic de organe. "Lua acei rinichi şi-i trafica la străini"

Deputatul Emanuel Ungureanu face noi dezvăluiri în cazul medicului Mihai Lucan şi susţine că la clinica de urologie din Cluj li s-ar fi făcut transplant renal, pe bani, unor cetăţeni străini.

Presupusul trafic de organe ar fi avut loc în 2005. Acuzaţia deosebit de gravă a fost adusă la cunoştinţă procurorilor DIICOT, care au în lucru un dosar penal în care acelaşi Lucan este acuzat de fraude economice. Cel vizat a refuzat să facă declaraţii.

Iulian Iacob susţine că în anul 2000 a vrut să îi vândă un rinichi unui bărbat din Galaţi. Aproape de ziua transplantului, Iulian ar fi fost contactat de un apropiat al medicului Lucan, care i-ar fi promis 7.500 de dolari pentru ca organul să ajungă la cineva din Azerbaidjan.

"A venit şi mi-a dat vestea cu analizele că erau compatibile, dar nu pentru persoana din Galaţi, ci pentru un străin. Pentru care nu îmi mai oferea 70 de milioane, ci 7500 de dolari, după care am fost de acord. Am cunoscut familia străinului. Nu ştiam ce este. Era bărbos. Mi-a explicat că e din Azerbaidjan. Apoi am mers cu domnul profesor şi cu străinul să facem testele de compatibilitate şi apoi să facem efectiv operaţia", povestește Iulian.

Iulian susţine că ar fi găsit alţi doi donatori, pe bani: Petru Ivaşcu şi Costică Herlea. Numele lor apar în registrele Clinicii de la Cluj, însă în dreptul lor sunt notate intervenţii chirurgicale făcute în urma unor probleme de sănătate. Nu se pomeneşte nimic despre transplant.

Emanuel Ungureanu: "Profesorul Mihai Lucan a minţit în fața anchetatorilor când a spus că pacienţii - pentru că aşa erau consideraţi în clinica - ar fi intrat pentru afecţiuni urologice. De fapt, s-au întocmit acte false, nişte diagnostice false, care ascundeau adevărata intenţie a profesorului, aceea de a lua acei rinichi şi a-i trafica la străini.”

În final, cei trei bărbaţi ar fi fost nemulţumiţi pentru că au dat câte un rinichi, dar nu au primit toţi banii promişi. Iulian a depus, în 2005, o plângere la parchet, însă ancheta nu a fost niciodată finalizată. Omul susţine că procurorii n-au mai găsit în arhivele spitalului nicio dovadă că el a fost operat acolo. O discuţie a medicului Lucan, interceptată de anchetatori, ar fi, crede el, dovada lui.

Medicul Mihai Lucan nu a vrut să comenteze acuzaţiile aduse. El este acuzat de delapidare, în legătură cu falimentarea Institutului de Urologie de la Cluj.