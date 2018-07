Românii din Grecia au lăsat actele și banii pentru a se salva din calea incendiilor

Pe listele cu numele celor care nu mai sunt NU apar şi români, însă mulţi conaţionali au văzut ce s-a întâmplat în Grecia.

Au reuşit să se salveze fugind cu maşinile din calea flăcărilor şi au lăsat tot ce aveau, inclusiv acte şi bani. Pe de altă parte, autorităţile de la Bucureşti au sărit în ajutorul celor de la Atena şi au trimis două aeronave militare în zonele calamitate.

Unul dintre avioane este echipat pentru stingerea incendiilor, iar celălalt asigura sprijin logistic.

Martor: ''Haos din toate punctele de vedere, nu se vedea cerul, era un nor negru de fum şi haos. Nu mai există nicio regulă de supravieţuire, totul era să găseşti modalitatea să ieşi din situaţia respectivă. Vântul a fost foarte puternic, nu puteai să faci nimic. Nu puteai să acţionezi, în regulile noastre de supravieţuire nu găseai ieşire. Dacă mergeţi acolo o să vedeţi blocuri arse, case arse."

Imaginile infernului din Grecia încă îi bântuie pe românii aflaţi în vacanţă acolo, ori care locuiesc în apropiere de Atena.

Citește și Incendii în Grecia. Coșmarul prin care trece o mireasă al cărei soț a fost dat dispărut

Avocată: ''Cetațeni români afectaţi nu ştiu, ştiu doar de două familii din 7 persoane care s-au salvat. Cinci adulţi şi doi copii. Şi-au pierdut lucrurile, dar s-au salvat. Pe bulevard am sesizat că una dintre maşini are număr românesc. I-am rugat să îmi spună dacă au fost afectaţi, aşa am aflat.

Au pierdut foarte mulţi bani, au pierdut actele, au fost la consulatul României şi au refăcut actele ca să poată reveni în România. Aveau o casă închiriată pe malul mării, când a izbucnit acolo se aflau cu maşinile pe malul mării şi imediat când au văzut incendiile au plecat spre centrul Atenei unde cunoşteau o familie. Mergeau la poliţie când m-am întâlnit cu ei pe stradă'.'

Raul - român stabilit în Grecia: "Sunt în jur de şapte familii afectate, dar nu au fost victime şi-au pierdut casele, actele, banii".

Reporter: "Ei sunt romani stabiliţi acolo?"

Raul: "Da, sunt români care sunt de ani de zile, care locuiesc aici toată lumea e supărată, e tristă pentru ce s-a întâmplat. Se simte, noi de exemplu astăzi la lucru am purtat la mân[ banderole negre în semn de respect, încercam să facem o colectă, eu deja am făcut o cutie să o trimit, poate pachetul meu nu ajunge la români, dar ajunge la oameni care au nevoie."

Stella: ''Stiu o familie care era la mare şi au intrat în panică şi erau şi copii. Au fost foarte mulţi români care erau la mare, în zonele respective. Până acum nu au fost specificaţi români, căutăm să vedem oameni ai noştri, ce se întâmplă cu ei.''

Chiar şi acum, după ce pericolul a fost înlăturat oamenii nu au cum să se întoarcă în zonele în care totul a fost carbonizat.

Avocată: "Aerul e irespirabil, nu se găsesc cuvinte. Totul distrus, un aer irespirabil" .

Autorităţile române au fost printre primele care au trimis două aeronave în ajutorul celor din Grecia.

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că nu există victime în rândul cetăţenilor români dar îi avertizează pe cei care vor să călătorească în Grecia în zilele următoare că pericolul nu a trecut, mai ales că sunt anunţate furtuni puternice.