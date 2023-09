Mărturiile fostei iubite a lui Andre Bîrleanu, modelul care și-ar fi violat partenera. „Am avut mult de suferit”

„În primul rând, îmi pare foarte rău că încă o femeie a trebuit să treacă prin această trauma, prin care am trecut și eu. Fiind tatăl copiilor mei, imi pare rău și pentru el, pentru cum a ajuns. Cu siguranță situația ar fi fost diferită dacă s-ar fi dat curs acum un an sesizarilor făcute de mine în același sens, poate că el s-ar fi oprit sau poate că femeile cu care interacționa ar fi fost mai precaute. Am avut foarte mult de suferit și după ce m- am despărțit de el deoarece, ca să se răzbune, a făcut în presă o serie de declarații mincinoase și defăimătoare care mi-au afectat grav imaginea”, a spus Cezara Tomenco, fosta iubită a modelului.

Andre Bîrleanu, declarat în 2008 de revista ”People” unul dintre cei mai sexy bărbați, este acuzat că a lovit și agresat sexual o tânără de 22 de ani, în centrul Capitalei.

Și fostele partenere de viață l-au acuzat în trecut pe Bîrleanu că a fost agresiv și le-a lovit.

Incidentul s-a petrecut într-un apartament în apropierea parcului Cișmigiu.

Victima, care făcea parte din anturajul fotomodelului, susține că miercuri noapte, în jurul orei 2, ar fi fost târâtă și trasă de mâini de Bîrleanu până la lift și, odată ajunsă în casa lui, individul ar fi început să o lovească. Tot ea le-a zis polițiștilor că, în aceeași noapte, bărbatul a obligat-o să întrețină de mai multe ori relații sexuale.

Femeia a reușit să scape din casa fotomodelului Andre Bîrleanu a doua zi dimineața și a mers direct la poliție. Suspectul a fost ridicat de trupele speciale și dus la audieri.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 29-09-2023 20:07