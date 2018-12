Mărturiile dureroase ale unei soții de revoluționar: "I-au aruncat cenușa la canal"

Pro TV

Au curs lacrimi și s-au aprins lumânări, luni, pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, în amintirea eroilor care acum 29 de ani au murit pentru libertate.

În Piața Operei s-au adunat rudele oamenilor care și-au pierdut viața în acele zile sângeroase, dar și necunoscuți dornici să aducă un omagiu.

Pe 17 decembrie 1989, la Timişoara, mureau primii oameni seceraţi de gloanţe, în Piaţa Operei, unde s-a aprins scânteia revoltei. Nimeni nu a mai putut opri revoluţia care a cuprins întreaga tară şi a dus la căderea regimului comunist.

Printre cei care au vrut să aducă aseară un omagiu eroilor s-a aflat şi Mihaela, care şi-a pierdut soţul în acele zile sângeroase.

Ferkel Şuteu Mihaela: Fiind văduva rămasă cu 3 copilaşi, am venit ca de fiecare dată în fiecare an măcar atât să putem aprinde o lumânare."

Reporter: "Pe soţul dumneavoastră l-aţi mai găsit?"

Ferkel Şuteu Mihaela: "Nu, a fost furat de la spitalul judeţean dus la Bucureşti, ars la crematoriul Cenuşa, iar cenuşa a fost aruncată în gura de canal de la canalul Popeşti Leordeni."

Şi Cristian are amintiri dureroase din acea perioadă.

Cristian: Pentru noi e ceva ce ne-a rămas memorat şi probabil ne vom duce în mormânt cu aceste gânduri, aici au murit fraţi de-ai noştri, părinţi, chiar copii, încercând să înlăture ceea ce noi am numit dictator. Am fost şi eu împuşcat la revoluţia din 89, am fost printre norocoşii care a supravieţuit."

Alţii au mers să aprindă o lumânare împreună cu copii şi le-au povestit despre evenimentele din decembrie '89.

Reporter: "De ce ai venit cu mami?

Băieţel: "Să să îi văd pe eroi."

În total, în acele zile, 112 demonstranţi şi-au pierdut viaţa şi aproape 400 au fost răniţi în confruntările violente de pe străzile Timișoarei.

