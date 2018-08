Mărturia unei fotojurnaliste agresate de jandarmi: „Cine te-a pus să vii să faci poze?”

facebook.com/ioanamol

Încă o mărturie cutremurătoare a atitudinii violente a jandarmilor. Fotojurnalista Ioana Moldovan a povestit pe Facebook un episod în care a fost agresată verbal de autorități, la protestele de vineri.

Ioana Moldovan a povestit că a primit un jet de gaze lacrimogene în ochi de la o distanță de doar câțiva centimetri, iar după ce le-a reproșat jandarmilor incidentul, aceștia i-au răspuns într-un mod vulgar: „Și ce voiai, ***? Proasta dracu, cine te-a pus să vii să faci poze?””.

Mesajul integral al fotojurnalistei Ioana Moldovan, pe Facebook:



Despre unii jandarmi și cum am ajuns ieri noapte la SMURD:

După ce jandarmeria a evacuat Piața Victoriei cu gaze lacrimogene, eram cu un grup de protestatari care s-a refugiat pe Buzești. La un moment dat, un alt dispozitiv de jandarmi a apărut de pe o stradă laterală și i-au încercuit.

Văzând jandarmii în fugă, am ridicat mâinile sus, aparatul într-o mână și legitimația de presă la vedere în cealaltă. Eram singură în acea zonă. Dintr-un grup mic de jandarmi de lângă mine, unul s-a apropiat și mi-a dat un jet de gaz din butelie direct în ochi de la o distanță de câțiva centimetri. Nu mai vedeam mare lucru. Trecând pe lângă ei le-am zis:

- Mi-ați dat direct în ochi.

A venit răspunsul unuia dintre ei:

-„Și ce voiai, să ***? Proasta dracu, cine te-a pus să vii să faci poze?”

În timp ce încercam să mă îndepărtez cât mai repede de ei, auzeam vocea jandarmului care continua să mă înjure.

Am traversat piața și am ajuns la SMURD, unde mi-au tratat arsura de pe față. Arsura de pe mână nici nu am simțit-o atunci. RESPECT imens pentru cei de la SMURD, atât pentru ajutorul din noaptea de ieri, cât și pentru întreaga muncă pe care o fac. Mulțumesc tuturor pentru mesajele de grijă, sunt bine acum.”

50.000 de oameni au manifestat vineri în Piața Victoriei din Capitală. Protestul a degenerat, astfel că în cursul serii au avut loc mai multe ciocniri violente între grupuri de protestatari, care au aruncat cu pietre și alte obiecte spre jandarmi, și forțele de ordine, care au folosit grenade, gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Printre cele 440 de persoane care au primit îngrijiri medicale au fost și copii și femei, iar în jur de 65 au ajuns la spital. Totodată, procurorii militari au deschis dosar penal privind intervenţia jandarmilor în Piaţa Victoriei.

