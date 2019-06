Mărturia șocantă a unei bătrâne care a fost bătută de 2 tineri: ”Răcneam să nu mă omoare”

O bătrână de 84 de ani din Neamț a avut parte de o noapte de coșmar. Femeia a fost atacată de doi tineri în propria locuință și lovită cu sălbăticie.

Agresorii au fost deranjați de faptul că batrana le-a atras atenția că i-au făcut mizerie la poartă.

După ce au snopit-o în bătaie, cei doi i-ar fi cerut și bani. Au fost prinşi de poliţişti şi reţinuţi pentru 24 de ore.

Bătrâna povesteşte cu groază momentele prin care a trecut. Cei doi indivizi au băut toată ziua la poarta ei, unde au lăsat mizerie. Le-a atras atenţia, iar de aici a început coşmarul. Atacatorii au spart geamul casei şi au intrat peste ea.

Victimă: "M-au luat de prima dată la bătaie şi m-a bătut. Eu răcneam să nu mă omoare că sunt femeie bătrână şi bolnavă şi nu am nimic. Când răcneam aşa îmi dădea şi în cap şi în piept."

După ce agresorii s-au făcut nevăzuţi, bătrâna a plecat să ceară ajutor.

Mihai Aluculesei, nepotul victimei: "Mi-o şpar geamu şi m-o bătut. Întuneric, n-am văzut cum e în halul ăsta, acum. Când am văzut geamul spart, am dat înapoi. Şi am sunat la 112."

Femeia povesteşte că agreasorii i-au cerut şi bani. Poliţiştii au reuşit să dea de urmele lor şi i-au reţinut pentru 24 de ore.

Georgiana Moşu, IPJ Neamț: "Au identificat şi reţinut 2 tineri de 18 ani. Ambii din localitatea Grumăzeşti, ambii bănuiţi de comiterea infracţiunilor de tentativa de tâlhărie calificată şi distrugere."

Vecinii bătrânei recunosc că agresorii sunt recunoscuţi în sat ca fiind extrem de violenţi.

Reporter: O mai făcut rele băieţii ăştia în sat?

Vecin: O mai făcut.

Reporter: Le ştie lumea de frică?

Vecin: Fără discuţie, nişte golani.

Cei doi suspecţi au mai avut necazuri cu legea din cauza scandalurilor, însă de această dată risca să ajungă după gratii.

