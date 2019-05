Mărturia dureroasă a femeii care a fost înjunghiată în Iași în timp îşi bea liniștită cafeaua

Confesiuni dureroase, făcute de femeia din Iaşi, care a fost înjunghiată în ceafă, ziua în amiaza mare pe stradă, de un individ cu probleme psihice.

Ea a fost externată acum din Spitalul de Neurochirurgie, după ce a trecut prin intervenţii complicate. Dar nu este complet refăcută, nici fizic, nici ca stare de spirit. Îşi aminteşte şi acum clipele groaznice ale atacului şi nu ştie când va avea curajul să iasă singură pe stradă.

Femeia înjunghiată pe neaşteptate, de 1 mai, când îşi bea liniștită cafeaua în faţa unei florării, a rămas cu sechele: o paralizie pe partea dreaptă şi coşmaruri de nesuportat.

Victimă: "Eu am coborât jos, m-am dus şi luat o cafea. Am rămas acolo. Între timp s-a auzit vă omor, vă omor, venea el, băiatul de la flori s-a trezit cu un pumn în umăr. Deodată s-a întors înapoi şi când l-am văzut m-am ridicat de acolo şi am dat să plec."

Femeia de 43 de ani, mama unui fetiţe de 11 ani pe care o creşte singură, povesteşte cu greu ce s-a întâmplat. Îşi aminteşte că a fost înjunghiată în spate, la baza capului. Şi a leşinat.

Martorii au sunat imediat la 112 şi un echipaj de ambulanţă a transportat-o de urgenţă la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi. Iar agresorul a rupt-o la fugă, dar a fost prins după câteva minute şi imobilizat de trecători şi poliţişti.

Victimă: "Îmi doresc din suflet să se facă dreptate şi să nu se mai lase oameni cu probleme pe stradă. În tot cartierul este panică, oamenilor le este frică pe stradă şi un câine dacă ai şi e rău, trebuie să-l ţii în lesă. Păi mai mult o persoană nebună".

Femeie: "Da, este un pericol, că avem copii. Nici nu ştim cum ne putem aştepta din spate să avem o lovitură. A mai sărit la bătaie la oameni pe stradă, s-a bătut."

Atacatorul este un bărbat de 30 de ani diagnosticat cu schizofrenie. După ultima ispravă, a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola şi, în urma unei expertize, medicii au stabilit că nu avea discernământ când a atacat-o pe biata femeie.

Mihaela Apostol, prim-procuror PT Iaşi: "Urmează ca procurorul să solicite tribunalului luarea măsurii de siguranţă a internării provizorii pentru înlăturarea pericolului de pe stradă."

Cel mai probabil, bărbatul îşi va petrece următorii ani într-un spital de psihiatrie, unde sunt internaţi în special bolnavi periculoşi.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!