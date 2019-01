Ironia lui Marian Godină către Carmen Dan, după ce aceasta l-a atacat pe Iohannis

Facebook.com

Marian Godină o ironizează pe Carmen Dan, după ce aceasta a publicat marți pe Facebook un mesaj critic la adresa președintelui Klaus Iohannis.

”Îl ceartă doamna ministru pe președintele republicii și dă cu el de pământ de mă face să-mi crească inima. Chiar își începe postarea cu sintagma “atât poate” ceea ce mă face să cred că nu doamna ministru a scris, pentru că probabil ar fi scris “decât atât poate”.

Aflu astfel de ce eu, ca luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, am un pistol fabricat în România anilor ’90 care de multe ori se blochează la trageri și pe care îl port într-un holster cumpărat de mine de pe un site. La fel cum mi-am cumpărat și genunchierele și cotierele. Și cum mi-am cumpărat ochelarii tactici. Și mănușile tactice. Și ghetele. Și cagulele. Aaa…de fapt cum mi-am cumpărat tot echipamentul. Chiar și pantalonii, bluza, tricourile, centura, cureaua pentru arma principală (și ea mai bătrână decât tata). Am primit de la poliție doar vesta antiglonț, casca balistică, un baston telescopic și cele două arme. De un an și trei luni, de când sunt la SAS, am tras cu ele exact de 3 ori. Pentru că nu e muniție.

Noroc că e un poligon privat în Brașov unde cu 150 de lei poți trage vreo 50 de cartușe, cât să nu uiți, dar nici atunci nu o poți face cu arma ta de la serviciu. Bine că băieții de la SAS sunt pasionați și bagă bani în meseria asta.

Vestea bună e că, așa cum prevede programul de guvernare, politiștilor li se vor mări salariile de la 1 ianuarie. Vestea proastă e că mărirea, deși a sunat pompos prin presă, de ajunseseră polițiștii să fie invidiați, va fi în jur de 100 de lei, poate nici atât. Măcar am aflat azi că tot ce am scris mai sus e din vina presedintelui. Doar că nu prea cred.

Eu cred că e “decât” din vina dumneavoastră, doamna ministru, iar faptul că în postarea dumneavoastră aduceti vorba de un coleg mort în timpul serviciului, reprezintă pentru mine cel mai abject mod de a vă duce luptele politice. Și că să nu se înțeleagă greșit, nu, eu nu vorbesc în numele polițiștilor și nu reprezint pe nimeni în afară de propria-mi persoană:

Nume: Godină“Pronume”: Marian”, este mesajul publicat de Marian Godină pe blogul personal.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a atacat dur pe preşedintele Klaus Iohannis marți pentru că a sesizat Curtea Constituţională în privinţa legii care le dă puteri sporite poliţiştilor:

„Atât poate… din frustrare, din disperare, din ambiţie bolnăvicioasă. Indiferent ce îl «mână în luptă» pe preşedintele ţării, efectele blocării constante a oricărui demers, fără niciun temei legal, se răsfrâng asupra românilor! Domnule preşedinte Klaus Werner Iohannis, înţelegem cu toţii că aţi face orice pentru a obţine al doilea mandat. Dar acest «orice» trebuie să aibă anumite limite, care sunt impuse de elementarul bun simţ şi care sunt respectate, în general, de majoritatea actorilor politici. Noi, muritorii de rând, aşteptăm de la Domnia Voastră ca măcar acum, în ultimul ceas, să vă recalibraţi abordarea şi să vă susţineţi campania electorală în parametrii normalităţii, fără a distruge totul în jur, doar de dragul propriei preamăriri”, afirmă Carmen Dan.

