Marcel Ciolacu e gata să demisioneze, dacă PNL iese de la guvernare: „Categoric”

„Nu se rupe nicio coaliţie şi nu cade niciun guvern. Dacă se rupe această coaliţie, vă spun foarte clar, înseamnă că acest proiect politic pe care l-am acceptat şi eu, şi l-au acceptat şi colegii mei într-un moment dificil al României - să nu uităm ce era acum doi ani de zile - într-o discuţie bărbătească între mine şi preşedintele Nicolae Ciucă, categoric, dacă cineva va ieşi din această coaliţie, eu îmi voi duce mandatul la Cotroceni, fără nicio reţinere", a declarat Marcel Ciolacu miercuri seară, la Antena 3, transmite Agerpres.

Întrebat dacă va demisiona din funcţia de premier în cazul în care PNL va ieşi din coaliţie, Ciolacu a răspuns: "Categoric".

„Mie nu mi-e frică de probleme, cum nu mi-e frică de cinci luni şi cred că am dovedit acest lucru. Dar e o construcţie politică. În momentul în care unul dintre parteneri a ieşit de la guvernare, e normal ca primul-ministru să ducă mandatul preşedintelui. Ne întoarcem la români, românii au întotdeauna dreptate şi am terminat discuţiile. Nu suntem nici primul, nici ultimul stat care are alegeri anticipate", a mai spus Ciolacu.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 15-11-2023 22:39