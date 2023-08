Mama tinerei care a născut pe trotuar, la Urziceni, afirmă că nu a găsit pe nimeni la Urgenţe. Ce răspuns a primit de la 112

Mama tinerei afirmă că atunci când a ajuns cu ea la spital nu a găsit pe nimeni la Urgenţe, iar când a strigat pentru a cere ajutor a venit ”o doamnă dintr-o cameră, care dormea, şi a început să spună: de ce strigaţi aşa, doamnă, că ne-aţi trezit?”. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că situaţia este una ”incredibilă” şi ”reflectă în primul rând faptul că spitalul nu e condus”. El a explicat că Spitalul din Urziceni este în procedură de acreditare, însă aceasta poate fi pierdută şi ca urmare nu mai poate încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

”Să nu intri în instituţia spitalului şi să stai să mori pe stradă direct... Aşa ceva nu există. Dacă era într-o comună şi nu putea să intre, era o apă, era inundaţie, era altă treabă, mai ziceai: mă, nu putea să intre maşina de salvare să o ia de la 100 de kilometri, dintr-o comună. Dar în oraş, la 3 kilometri, a putut să... chiar în faţa spitalului”, a declarat, la un post tv, tatăl tinerei care a născut în faţa Spitalului din Urziceni, transmite news.ro.

Întrebat de ce crede că nu a fost primită fiica sa în spital, el a afirmat: ”Face ură de rasă. Ură de rasă fac! Da, da, da, e de etnie romă. Probabil au văzut-o că e şi mută şi de asta au şi aruncat-o pe stradă, probabil. E şi ţigancă şi nu are rost să o mai ţinem înăuntru. Arunc-o!”.

La rândul său, mama femeii a relatat că a dus-o pe fiica sa la spitalul din Urziceni întrucât se simţea rău.

”Acolo am intrat pe poarta spitalului cu maşina personală şi cu fata în maşină. Când am intrat pe holurile spitalului de acolo la Urgenţe nu era nimenea, toate porţile erau deschise, toate uşile erau deschise, dar nu era niciun fel de cadru medical. Şi am început să ţip pe hol: doamnă, nu este nimeni? Alo, alo, cine este aici, nu este nimenea, că naşte o femeie un copil? Şi iese o doamnă dintr-o cameră, care dormea, şi a început să spună: de ce strigaţi aşa, doamnă, că ne-aţi trezit? Şi i-am spus: doamnă, se naşte un copil (…) şi a spus: ce să vă fac eu vouă? Duceţi-vă şi sunaţi la Ambulanţă”, a povestit ea.

Femeia a adăugat că i-a spus atunci că nu au telefoanele la ei.

”Şi a sunat la 112 doamna, să vină ambulanţa. Nu i-a luat măcar o tensiune, măcar un puls, măcar să-I facă ceva sau să se uite la ea măcar. Ne-a spus: am sunat la Ambulanţă, duceţi-vă şi aşteptaţi la poartă că o să vină ambulanţa”.

Ea a subliniat că li s-a spus să aştepte Salvarea la poartă şi a menţionat că a precizat că fiica ei este surdomută, întrebând dacă nu i se măsoară tensiunea, pulsul.

Femeia a mai declarat că ambulanţa a sosit în ”maxim zece minute”.

”Când au văzut de pe Ambulanţă au sărit din maşină şi au început să îşi facă treaba. Dacă nu erau oamenii ăia, poate că copilul era mort. Pentru că copilul l-a născut pe trotuar. Copilul meu a născut pe trotuar (…) O să-şi facă avocaţii treaba...”, a afirmat ea.

Întrebată de ce crede că s-a întâmplat acest lucru, ea a replicat: ”Poate fi o discriminare că suntem romi, de etnie romă”.

Ea a menţionat că fiica sa şi fetiţa acesteia sunt bine.

”Este o situaţie incredibilă, din punctul meu de vedere, şi reflectă în primul rând faptul că spitalul nu e condus, aici nici nu mai discutăm despre management defectuos, este evident că în momentul în care intră cineva care apelează la serviciile unui spital unde există un Compartiment de Primiri Urgenţe şi acolo nu e nimeni sau este o persoană care doarme, acela nu e Compartiment de Primiri Urgenţe, este un spaţiu unde cineva începe să strige dacă are nevoie de ajutor şi i se răspunde că eventual poate să sune la 112. Eu cred că ei puteau să sune la 112 de acasă, nu trebuia să vină până la spital, aşa că nu este deloc în regulă”, a declarat, la Antena 3, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

El a explicat că Direcţia de Sănătate Publică a verificat corespondenţa între structura aprobată a spitalului şi serviciile pe care unitatea afirmă că le face şi realitatea structurii de personal.

”Agenţia naţională care controlează calitatea serviciilor medicale (…) am discutat şi cu dânşii să avem un punct de vedere comun, mai ales că asta este culmea, acest spital se află chiar în procedură de acreditare a calităţii serviciilor medicale. Or ei au rezolvat mult mai simplu, nu mai fac servicii medicale… e incredibil”, a adăugat Rafila.

El a arătat că la un serviciu de urgenţă medicul poate sta într-o cameră de odihnă, de unde este chemat când există o solicitare.

”Eu înclin să cred că depoziţia acestei mame este cea adevărată pentru că lucrurile se leagă foarte clar de ceea ce ştiam noi ieri, că pacienta a fost îndrumată către Ambulanţă şi s-a sunat la 112 din incinta acestui spital, e clar că lucrurile s-au întâmplat aşa şi acest refuz de a acorda o minimă asistenţă medicală este de neconceput. În plus, toată această poveste, reacţia managementului acestui spital, a Primăriei mi se pare total nepotrivită, iar această discriminare care este pe faţă, până la urmă, faţă de o persoană care este de o altă etnie este inacceptabilă. Noi discutăm despre nevoia incluziunii populaţiilor vulnerabile, cum este şi o anumită parte a populaţiei de romi, în societate, pe de altă parte îi tratăm discriminatoriu, iar accesul la servicii medicale nu trebuie în niciun fel îngrădit, dimpotrivă trebuie să găsim soluţii”, a continuat ministrul.

El a menţionat că s-au dat amenzi în acest caz.

”Noi am aplicat sancţiunile legale pe care le-am avut până în momentul de faţă posibil de aplicat, se referă la amenzi care au fost date încă de ieri de Inspecţia Sanitară de Stat, au fost date trei amenzi în valoare de 4.000 de lei managerului, medicului de gardă şi asistentului care era acolo în Compartimentul de Primiri Urgenţe. Vom continua să facem acest lucru dacă cumva – şi astăzi am avut semnale că acest refuz de acordare a serviciilor medicale continuă - iar sancţiunea cea mai dură ar trebui să o dea, bineînţeles, primarul care are în subordine acest spital şi care a semnat contract de management cu doamna manager care se află încă în funcţie, pe de o parte, iar pe de altă parte încheierea sau prelungirea contractului de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate cred că este în momentul de faţă în discuţie. Dacă primarul nu aplică nicio sancţiune noi nu avem calea legală, eu nu am cum să o demit pe doamna manager în niciun fel pentru că nu a semnat contractul de management cu mine, este vorba de autoritatea locală care este şi proprietara spitalului. Trebuie să înţelegem că aceste autorităţi locale nu au doar spitale în prorpietate, au şi răspunderea pentru sănătatea comunităţii lor”, a afirmat Rafila.

El a menţionat că spitalul poate pierde acreditarea pentru care procedura este în curs şi astfel nu mai poate încheia contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Pacienta, în vârstă de 24 de ani, mamă a altor doi copii, s-a prezentat la spital luni, la ora 05.00 şi, motivând că nu există pentru Obstetrică – Ginecologie medic de gardă, a fost chemată o Ambulanţă pentru a o transporta la alt spital. Un medic chirurg trebuia, însă, să supravegheze acordarea îngrijirii medicale femeii, dar, din verificări, reiese că nici măcar nu a fost însoţită până la ambulanţă. Femeia a născut pe trotuar, în faţa spitalului, asistată de echipajul de pe ambulanţă.

Primarul din Urziceni, Constantin Sava, a afirmat că femeia care a născut pe stradă după ce nu a fost primită în spitalul din localitate ”are un handicap, mă rog, Doamne fereşte, e surdomută sau ceva de genul ăsta, dar asta contează mai puţin, sau că e de etnie rromă”.



Sursa: News.ro Etichete: , , , , Dată publicare: 02-08-2023 22:01