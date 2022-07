Mamă și fiu, în stare gravă în urma unui accident din Bistrița-Năsăud. Mașina lor a fost lovită de un camion

Un autoturism în care se aflau două persoane - mamă și fiu - a fost lovit în spate de un camion și proiectat pe contrasens, unde a fost izbit în plin. Drumul a fost blocat mai bine de două ore, pe ambele sensuri, până cele două victime au fost descarcerate și duse la spital cu un elicopter SMURD.

Șoferul camionului nu a observat la timp că autoturismul din față se încadrase pentru un viraj la stânga. A intrat puternic în el și l-a proiectat pe sensul opus, unde a fost izbit în plin de o altă masină de mare tonaj, care circula regulamentar.

Cele două persoane din autoturism - mamă și fiu - au rămas încarcerate si au fost gasite de salvatori în stare de inconstiență. Din primele informații, bărbatul de 35 de ani aflat la volan își luase mama - de 65 de ani - de la primăria din comună, unde femeia este angajată. Mai aveau câțiva metri până să ajungă acasă.

Șofer de camion: A venit și l-a lovit din spate, l-a aruncat în mine, l a proiectat, am frânat și am încercat să evit cât am putut.

Localnic: Eram în casă, am auzit o bubuitură și am ieșit și am văzut mașinile deolaltă, aici, ei turtiți. L-am ținut de cap, că își scăpa capul băiatul.

Localnic: A dat să intre acasă și dânsul a venit din jos, probabil nu a fost atent și a dat în dumneaei și a aruncat o în față la băiatul ăla.

Pompierii militari au fost nevoiți să taie aproape toată caroseria pentru a scoate victimele.

Florin Rânziș, ISU Bistrița-Năsăud: Am deconectat bornele de la bateria mașinii și am intervenit pentru descarcerarea celor două persoane și predarea la echipajele de prim ajutor.

Victimele au fost transportate la spital cu un elicopter SMURD.

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ BN: A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cauza și împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.

Conducătorii celor două mașini de mare tonaj implicate în accident nu consumaseră alcool, spun polițiștii. Traficul rutier a fost blocat mai bine de două ore, coada de mașini întinzându-se pe aproape trei kilometri, pe ambele sensuri.

Dată publicare: 28-07-2022 07:32