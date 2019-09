Mama Luizei Melencu a acceptat să i se recolteze noi probe ADN. Reacția sa

Mama Luizei Melencu a acceptat, sâmbătă, să i se recolteze noile probe ADN. Femeia a declarat că a fost convinsă de avocat să meargă la Bucureşti şi să se supună recoltării de probe.

"După îndelungi discuţii, am hotărât să fiu de acord cu recoltarea de probe în condiţiile următoare: să fie de faţă domnul avocat Tonel Pop la recoltare, să fiu dusă cu maşina la Bucureşti pentru recoltare de către organele de anchetă pentru că nu am posibilităţi materiale, mai ales că m-au amendat cu 5.000 lei. În concluzie, nu avem cum să ne luptăm cu sistemul şi trebuie să cedăm la acest moment. Foarte greu s-a lăsat convins tatăl meu. Domnul avocat ne-a spus că Parchetul are o hotărâre judecătorească şi nu putem să ne împotrivim acestei hotărâri, pe care totuşi o atacăm pe cale extraordinară", a declarat Monica Melencu, la Antena 3.

Ea a spus că modul în care au procedat anchetatorii nu a fost unul corect şi că îi este foarte greu să înţeleagă de ce s-a procedat aşa cu cineva care este parte vătămată.

"Mi-e greu să cred că s-a recurs la aşa ceva, deşi sunt parte vătămată şi aş avea dreptul la un cuvânt. Cineva trebuia să vină să ne spună în ce condiţii se recoltează aceste probe, pentru că aceste probe le-am dat. Cineva trebuia să vină să ne explice, nu să vină la modul în care au procedat ieri: au intrat peste noi, au fost discuţii urâte prin spate, injurii cu care s-au adresat acei jandarmi. Cred că domnii anchetatori nu au judecat bine, în sensul că eu, ca parte vătămată, am primit şi 5.000 lei amendă şi au venit să mă ia cu acel ordin judecătoresc procedând în felul respectiv. Nu am comis nicio infracţiune. Noi ne căutăm copilul şi nu vrem nimic mai mult. Noi avem suspiciuni în continuare. Uitaţi-vă în ce situaţie suntem cu starea de sănătate. Nimeni nu a venit să ne explice nimic. Putea veni un psiholog... Nu să spună pe la porţi că doamna Melencu trebuia să fie ridicată. Suntem parte vătămată şi am fost trataţi ca ultimii oameni din România. Aceasta este părerea mea", a mai spus Monica Melencu.

Mama şi bunicul Luizei Melencu au ajuns vineri la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, cei doi acuzând dureri în piept cu caracter anginos, iar bunicul fetei a inhalat vapori de benzină, având şi o criză hipertensivă.

Cei doi au fost transportaţi la SCJU Craiova cu o ambulanţă, acuzând stări de rău, după ce oamenii legii au venit la locuinţa lor pentru a pune în aplicare mandatul de aducere la DIICOT pe numele Monicăi Melencu pentru prelevarea de probe biologice.

Bunicul Luizei Melencu a fost internat în Secţia de cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova, iar Monica Melencu a fost lăsată să plece din UPU cu recomandări pentru consulturi la cardiologie şi consiliere psihologică în ambulatoriul de specialitate.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunţat vineri seara că, pe baza concluziilor medicale preliminare, mandatul de aducere nu a putut fi pus în aplicare vineri.

Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a declarat vineri că există un mandat de aducere pe numele mamei Luizei Melencu, emis de un judecător de la Tribunalul Bucureşti, iar anchetatorii nu s-au dus la locuinţa acesteia "într-un exerciţiu de forţă excesivă"