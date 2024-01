Mall-urile au revenit la program normal. Marile centre comerciale din țară au pregătit reduceri de început de an

Au venit la mall și cei care s-au săturat de mâncarea tradițională, ori au vrut să vadă un film.

După scurta pauză de Anul Nou, mulți au luat drumul centrelor comerciale, mai ales că multe magazine au reduceri.

Clienți: „Și plimbare și cumpărături. De mâine la muncă. Ne-am odihnit, am dormit, am mâncat. Ne mai relaxăm”.

Femeie: „La o plimbare și la niște cumpărături, ca de început de an. Am venit să-mi cumpăr o pereche de blugi . Mâine încep munca și am zis să apuc să-mi iau blugi înainte. Să nu mai aștept o altă zi liberă”.

A fost aglomerat și în zonele cu mâncare. După o săptămână plină de mâncare tradițională, mulți au vrut să schimbe meniul.

Cei care au vrut să se uite la un film au mers la cinema. Biletul a fost la jumătate de preț.

Băiat: „Cu verișorii mei, mătușa mea și sora mea. Ei sunt din Suedia. Pleacă în curând și am zis să avem o zi în care să facem mai multe chestii. Sper să fie amuzant, hazliu și să fie frumos și prietenos".

De acum centrele comerciale au revenit la programul normal.

Dată publicare: 02-01-2024 19:14