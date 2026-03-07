Sâmbătă dimineață aeroportul din Dubai a fost afectat de un incident după ce o dronă a lovit zona aeroportuară. În urma exploziei, operațiunile au fost suspendate temporar, iar mai multe curse, anulate sau amânate. Potrivit unor surse guvernamentale, era programat și un zbor de repatriere pentru cetățeni români blocați în regiune, însă acesta a fost anulat rapid din cauza situației de securitate.

În prezent, există zboruri comerciale care pleacă din Emiratele Arabe Unite, însă, potrivit unor surse, zborurile speciale de repatriere ar putea fi organizate abia săptămâna viitoare.

Autoritățile române încearcă între timp să convingă companiile aeriene să faciliteze plecarea cetățenilor români prin curse comerciale.

Compania Emirates a anunțat că și-a reluat operațiunile. Pasagerii care au rezervări confirmate pentru zborurile din această după-amiază pot merge la aeroport, inclusiv cei aflați în tranzit prin Dubai, dacă și zborurile lor de conexiune sunt operate.

Zborurile de repatriere sunt finanțate de statul român, însă aproximativ 75% din costuri pot fi decontate prin mecanismul european de protecție civilă.