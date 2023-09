Mai multe persoane, inclusiv un copil și mama sa gravidă, rănite. Microbuzul în care se aflau, implicat într-un accident

De vină ar fi șoferul unei mașini, care n-a acordat prioritate într-o intersecție. Tânărul, abia trecut de majorat, este în stare gravă.

Accidentul s-a petrecut în centrul comunei Band. Microbuzul cu pasageri mergea pe drumul principal când i-a fost tăiată calea, într-o intersecție, de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani.

Localnic: „O bubuitură mare! Autobuzul venea din vale și s-au ciocnit”.

În urma impactului, ambele vehicule au fost proiectate în gardul unei case, iar o conductă care alimenta imobilul cu gaze, s-a rupt. Un pompier voluntar din localitate a reușit să astupe țeava.

Miki, pompier voluntar: „Primul lucru a fost să văd dacă este vreun rănit. Din autobuz au fost coborâți toți. Am auzit că sună gazul foarte repede, am luat bornele, am oprit gazul să nu fie pericol pentru populație și oameni”.

Localnic: „Sunt vreo 11 răniți. Era plină cursa cu oameni. Viteză mare. Aici nu este săptămână să nu fie accident. Merg tare, nu se asigură. Sunt mulți care acum și au luat permisul”.

În microbuz erau mai mulți călători. Medicii au evaluat victimele, iar unele au ajuns la spital.

Dr. Maria Salanța, UPU Târgu Mureș: „Au fost aduși trei pcienți, un pacient cu leziuni traumatice. Va fi internat la neurochirurgie și o gravidă, în 24 de săptămâni, cu un copil. Ceillți pacienți au fost consultați și au refuzat transportul la Târgu Mureș”.

În urma accidentului, circulația în zonă a fost blocată mai bine de o oră. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Dată publicare: 09-09-2023 08:08