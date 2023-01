Mai multe locuri de cazare din Timiș au fost verificate de polițiști, în căutarea străinilor fără permise de ședere

Vorbim fie despre migranți care fug din calea războiului, fie despre muncitori extracomunitari care vin la noi în țară doar pentru un timp scurt, ca să se îndrepte apoi în vestul Europei.

Polițiștii de Frontieră din Timișoara și jandarmii au descins la șase adrese unde aveau informații că se pot ascunde migranți sau cetățeni extracomunitari aflați la muncă în România.

La marginea Timișoarei, Polițiștii de Frontieră au găsit 75 de cetățeni străini. Toți spun că sunt la muncă în România. Documentele lor sunt verificate pentru a vedea dacă mai au permis de ședere.

O parte dintre cei găsiți la acea adresă au venit inițial în România în alte orașe, apoi s-au retras spre Timișoara, să fie aproape de granița de vest.

De altfel, mulți dintre muncitorii din Asia vin cu forme legale la noi în țară, așteptând de fapt momentul potrivit să plece în vestul Europei.

După ce își pierd locul de muncă, muncitorii au la dispoziție 90 de zile să își găsească alt job. Un muncitor din Nepal s-a angajat prima dată la o companie din Satu Mare, dar acum a fost găsit de polițiști la Timișoara.

Muncitor: „Chiar în acest moment nu lucrez. Mi-am scris scrisoarea de demisie și am aplicat la imigrări pentru un nou loc de muncă. Vreau să stau în România 3-4 ani.”

Muncitor: „Am venit prima dată în Constanța și apoi am venit aici. În Constanța erau bani puțini. Am lucrat acolo un an apoi am venit aici.”

La o altă adresă, polițiștii au descoperit zece străini, dintre care cinci nu aveau documente la ei.

Recepționer: „Eu azi noapte la 11 am ieșit și a fost poartă închisă.”

Reporter: „De când stau aici, de azi noapte?”

Recepționer: „Îs de aseară. Ăștia cum a intrat, habar nu am. Că eu m-am dus și i-am controlat pe camere.”

Reporter: „Și i-ați găsit pur și simplu în camere?”

Recepționer: „Da!”

Muncitorii vin de obicei să lucreze în România în construcții sau în restaurante.

Noaptea trecută, polițiștii de frontieră au prins la Nădlac 31 de cetăţeni din Bangladesh, Pakistan și Guineea, ce se ascundeau în remorca unor camioane și încercau să iasă ilegal din țara noastră.

