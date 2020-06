Mai bine de jumătate de țară se află sub teroarea apelor

Pe lângă inundațiile și pagubele provocate, șuvoaiele au luat, și două vieți: o femeie din Vaslui, și un bărbat din Bihor. Un cod portocaliu de vreme rea, și unul galben, amenință și în următoarele ore, întreaga Românie.

Oraşul Aiud a fost lovit dimineaţa de o viitură puternică.

Un copil de 9 luni şi mama lui au fost evacuaţi de urgenţă din casa lor înconjurată de ape.

În tot judeţul Alba a fost prăpăd după ce ploile violente au măturat versanţii şi s-au transformat în viituri.

Localnic: "Nu am văzut absolut nimic, numai m-am trezit cu apă în curte".

Localnică: "În jurul orei patru am fost sunată că vine apa peste noi, am ieşit afară, aveam apă până la genunchi în curte. Nu puteam să ies. Am scos copiii din casă. Nu ştiam ce să fac şi am sunat pompierii".

A fost rău luni seară şi în Oravița, judeţul Caraş-Severin. În zonă a plouat zile în şir.

Şuvoaiele au blocat mai multe străzi şi au pătruns în zeci de gospodarii.

La Vaslui, o femeie de 75 de ani a fost luată de viitură. Bătrâna a traversat o punte peste un rău umflat, dar s-a dezechilibrat şi a căzut. Pompierii au găsit-o fără suflare la cinci kilometri distanţă.

Şi în Bihor, apele au făcut o victimă. Un bărbat de 56 de ani a fost găsit mort într-un pârâu.

Iar în comună Rădăuţi Prut, din Botoşani, numeroase case au fost inundate. Zona a fost vizată aseară de două coduri roşii de ploi şi au căzut peste o sută de litri de apă pe metru pătrat. În această seară ar putea ajunge o nouă viitură.

Proprietarul unei gospodării distruse de apă: „A intrat apa în toată casa? Da, tot. A luat coteţul cu găini, porci înecaţi".

Puhoaiele s-au năpustit cu putere şi în Valea Frumoasei, din Bacău.

Ploile torenţiale şi viiturile au lovit şi mai multe localităţi din Mureş. În oraşul Sovata, zeci de gospodării şi subsolul spitalului au fost inundate.