Magazinele în care sunt vândute mărfurile confiscate de Fisc sunt tot mai pline. Clienții sunt atrași de prețurile mici

Oamenii caută produse la prețuri mici, de la haine, până la obiecte casnice. ANAF are mai multe puncte de vânzare în țară, însă prea puțină lume știe de existența lor și, din păcate, nu există nici informații publice cu privire la marfa existentă.

Un magazin din București este mai mereu aglomerat. Oamenii găsesc diverse produse confiscate, de la ceasuri, rochii, pantaloni, căciuli, ghete, până la folie de protecție pentru ecranul telefonului, jocuri lego, flori artificiale, dar și ornamente de Crăciun. Prețurile sunt foarte mici.

Bărbat: „Umbrele cu 3 lei(...) Tot ce am luat am dat în jur de 18 lei. Dacă e 3 lei una. E sub cel mai mic preț. De unde mai iei cu 3 lei? Cu 3 lei nu mai iei nimic”.

Femeie: „O umbrelă și niște moși Crăciuni. Sunt acceptabile în comparație cu alte magazine”.

Însă, în timp ce unii au plecat cu plasele pline, alții au ieșit dezamăgiți.

Bărbat: „Nu am luat nimic. E prima oară și nu mai vin niciodată. Mărfuri, numai chinezării”.

Bărbat: „Foarte ieftine, foarte ieftine, puțină marfă. Ne așteptam să fie magazinul mai plin. Nu știu dacă mai venim”.

Astfel de magazine se găsesc în mai multe orașe din țară potrivit site-ului ANAF, însă de existența lor știu doar cei care locuiesc în vecinătate. Cei care doresc să cumpere produse confiscate la prețuri accesibile trebuie să meargă în fiecare zi în magazin pentru a fi siguri că nu ratează lucruri mai de calitate, pentru că bunurile care urmează să ajungă în magazine nu sunt anunțate nicăieri.

Femeie: „Vin pentru că este în jurul meu și unele sunt mai ieftine, mai convenabile, depinde cum nimerești când bagă câte ceva”.

În astfel de magazine nu este adusă, de pildă, marfă contrafăcută, pentru că acesta este distrusă. De asemenea, nu se găsesc produse perisabile pentru că este necesar să fie vândute în 24 de ore de când au fost confiscate. Dacă vorbim de bunuri mai valoroase, cum ar fi mașinile sau locuințele, sunt scoase la licitație.

Anul acesta ANAF a obținut peste 43 de milioane de lei din produsele confiscate vândute.

Produse și prețuri în magazinul ANAF

Ceasuri: 5 - 30 lei

Rochii: 4 - 20 lei

Pantaloni bărbați: 8,75 lei

Căciuli: 4 lei

Ghete: 7 lei

Fes Moș Crăciun: 1,5 lei

Față de masă: 5 lei

Ornamente Crăciun: 4 lei

Pompă manuală de apă: 3 lei

Ghiveci răsad: 1 leu

Pensule make-up: 1 leu

Becuri auto: 7,50 lei

Aparat masaj: 2 lei

Folie protecție ecran telefon: 1,75 lei

Flori artificiale: 15 lei

Jucării lego: 10 lei

Farfurii din furnir: 13 lei

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 15-12-2022 19:48