Ludovic Orban: Șomajul tehnic, valabil și pentru șefii instituțiilor publice

Noile reglementări ale șomajul tehnic îi vor atinge și pe cei care conduc instituții publice. Aceștia vor avea venituri mai mici, dar nu își vor putea neglija atribuțiile, a explicat premierul Ludovic Orban.

"Cu siguranţă că cei care conduc instituţiile publice nu pot să lipsească (de la serviciu - n.r.). Eu nu am lipsit niciun moment din îndeplinirea atribuţiilor pe care le am ca premier şi la fel şi colegii mei din Guvern şi din instituţiile administraţiei publice centrale. Pur şi simplu, va opera această reducere de venit care va fi aplicată şi la ceilalţi angajaţi din instituţiile publice", a spus premierul la Antena 1, citată de Agerpres.

Orban consideră că ordonanţa de urgenţă privind şomajul tehnic la nivelul sistemului public nu reprezintă o tăiere a salariilor și spune că prevederile acesteia vor fi valabile pe durata stării de urgenţă.

"Pregătim ordonanţa de urgenţă care urmăreşte introducerea unui mecanism pentru perioada în care ne vom găsi în stare de urgenţă, prin care în sectorul public jumătate dintre angajaţi să lucreze 15 zile sau zilele lucrătoare din 15 zile şi cealaltă jumătate restul de 15 zile, urmând ca jumătate din timp să stea acasă, perioadă în care vor primi 75% din salariul de bază. Este o măsură pe care o adoptăm având la bază mai multe motive, în primul rând, un motiv de natură epidemiologică. Practic, oamenii stând acasă 15 zile, se ştie că şi izolarea durează 14 zile, în această perioadă dacă cineva este infectat va avea simptome şi se va manifesta, eliminând riscul să-şi infecteze colegii în perioada respectivă", a explicat premierul.

Suspendarea exportului de cereale nu se aplică spre țările din Uniunea Europeană

Ludovic Orban a mai declarat că suspendarea, pe perioada stării de urgenţă, a exportului de cereale şi a altor produse agricole, impusă în a opta Ordonanță de Urgență, nu se aplică şi spre ţările din Uniunea Europeană.

"Tocmai pentru a nu intra în criză alimentară am luat această decizie. Am evaluat, pe baza informaţiilor pe care le-am primit de la Ministerul Agriculturii, situaţia stocurilor pe anumite produse agricole şi pentru a garanta faptul că va exista o cantitate suficientă de grâu, de porumb, de floarea soarelui sau produse derivate, am luat decizia, pe perioada stării de urgenţă, să interzicem exportul. Nu exportul spre ţările Uniunii Europene, vreau să fac această precizare, pentru că, din păcate, s-a transmis greşit informaţia, noi nu am interzis şi nici nu putem interzice exportul în ţări din Uniunea Europeană, suntem parte a Uniunii Europene, unde există libertate deplină de circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, ca atare, interdicţia nu se referă la exporturile către ţări din Uniunea Europeană, ci către ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană ", a mai spus șeful guvernului.

Orban a subliniat că interdicţia este una "temporară", aplicabilă pe perioada stării de urgenţă şi a fost luată pentru ca "niciunui român să nu-i lipsească de pe masă pâinea şi alte produse alimentare".

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, joi seară, că în perioada stării de urgenţă se va suspenda exportul pentru grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, ulei de seminţe şi zahăr.